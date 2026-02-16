VAATA OTSE | Kes kroonitakse paarissõidu olümpiavõitjateks?

Täna kell 21.00 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise paarissõidu vabakava võistluselt. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kui lühikavas alustas 19 paari, siis edasi vabakavale pääses neist 16 paremat. Hetkel juhib võistlust Saksamaa paar Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin (80,01 punkti). Nad on viimastel aastatelt võitnud mitmeid tiitlivõistluste medaleid: MM-idelt on hõbe ja pronks, EM-idelt kuld ja hõbe.

Teisel kohal on Gruusia paar Anastasija Metelkina - Luka Berulava (75,46) ja kolmas Kanada paar Lia Pereira - Trennt Michaud (74,60), kuid tegelikult on kõik paarid punktiarvestuselt üsna tihedalt koos.

Nelja aasta eest Pekingis esikoha teeninud Hiina paar Sui Wenjing - Han Cong hoiab lühikava järel kuuendat positsiooni. Oma esituse eest teeniti 72,66 punkti.

Paarissõit on Milano Cortina mängude eelviimane medaliala. Teisipäeval tulevad jääle naisüksiksõitjad, teiste seas ka Niina Petrõkina.