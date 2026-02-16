VAATA OTSE | Aigro ja Vagul jäid napilt teisest voorust välja

Täna kell 20.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia suusahüpete meeste paarisvõistluselt. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu, reporter on Johannes Vedru.

Artti Aigro ja Kaimar Vagul said avavoorus 238,8 punktiga 13. koha ehk Eesti paar jäi esimesena teisest voorust välja. Aigro lendas 127,5 meetrit ja kogus 120,5 punkti ning Vagul hüppas täpselt sama kaugele ja teenis 118,3 punkti.

Viimasena jõudis 12 parema hulka Prantsusmaa, kellele Eesti kaotas 6,5 punktiga. Avavoorus said esikoha austerlased Jan Hörli ja Stefan Embacher (291,2), teise koha pälvisid sloveenid Domen Prevc ja Anže Lanišek (280,9) ja kolmandale kohale maandusid poolakad Kacper Tomasiak ja Pawel Wasek (274,5).

Enne teist vooru:

Kui aastatel 1988-2022 oli olümpiamängudel kasutusel meeskonnavõistlus neljale liikmele, siis Milano Cortina olümpia toob kaasa formaadimuudatuse. Nüüd on igal koondisel vaja välja panna vaid kaks meest ja kokku asub võistlustulle 17 paari.

Osaleb ka Eesti paar Artti Aigro - Kaimar Vagul. Favoriite tasub otsida mõistagi seniste võistluste medalivõitjate seast. Näiteks suure mäe olümpiavõitja Domen Prevc teeb kaasa koos Anže Lanišekiga ja normaalmäe võitja Philipp Raimund koos Andreas Wellingeriga.

Kindlasti tasub kõigil arvestada tugeva Jaapani paariga Ren Nikaido - Ryoyu Kobayashi, austerlased panevad välja aga Jan Hörli ja Stefan Embacheri. Individuaalvõistlustel kaks medalit võitnud poolakas Kacper Tomasiak hüppab koos Pawel Wasekiga.

Norra paari moodustavad Johann Andre Forfang ja suurel mäel esimesena medalita jäänud Kristoffer Eriksen Sundal.