VAATA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel slaalom?

Täna kell 10.55 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia mäesuusatamise meeste slaalomi esimeselt sõidult. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi, reporter on Debora Saarnak. Kell 14.25 algab otseülekanne teiselt sõidult.

Meeste slaalomis stardib koguni 96 sportlast, teiste seas numbri 39 all ka Tormis Laine. Pärast suurslaalomis saadud 28. kohta ei olnud eestlane üleliia optimistlik.

"Hetkel on väga raske positiivseid sõnu leida ja midagi ilusaks rääkida. Mis seal ikka," lausus ta ERR-ile. "Juhtub, mis juhtub, tuleb, mis tuleb. Lähen annan kõik, mis anda saan. Vaatame, mis see annab, aga kui realistlikud oleme, siis ega see midagi head ei ole."

Tänavusel hooajal on MK-sarjas sõidetud üheksa slaalomit ja vastavat arvestust juhib 452 punktiga norralane Atle Lie McGrath, aga talle vaid ühe silmaga kaotab Milano Cortina mängudel Brasiiliale suurslaalomi kulla toonud Lucaas Pinheiro Braathen. Neist ei jää kaugele k prantslane Clement Noel.

Viimase olümpia eel peetud slaalomi võitis Austrias Schladmingis norralane Henrik Kristoffersen, talle järgnesid McGrath ja Noel.

Mainitud sportlaste kõrval tasub silm peal hoida veel ka näiteks šveitslastel Loic Meillardil ja Tanguy Nefil, norralasel Timon Hauganil, prantslasel Paco Rassat'l ning Soome mäesuusalootusel Eduard Hallbergil, kes on sel hooajal kahel etapil pjedestaalile jõudnud.

Toimetaja: ERR Sport

