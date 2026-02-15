X!

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

Võrkpall
Võru Barrus võrkpalliklubi
Võru Barrus võrkpalliklubi Autor/allikas: Reigo Teervalt/Võru Võrkpalliklubi/Facebook
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liiga veerandfinaalide avakohtumistes said Eesti klubidest võidu kirja Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Põhiturniiril teiseks tulnud Tartu Bigbank sai seitsmendaks jäänud Läti klubi Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli vastu kahe võiduni peetava seeria avamängus 3:0 (28:26, 25:10, 25:14) võidu, kirjutab volley.ee. Seeria teine mäng peetakse kolmapäeval, 18. veebruaril kell 20 Lätis.

Pühapäevases mängus vedas Tartu meeskonna rünnakuid kapten Martti Juhkami, kelle arvele jäi 17 punkti (+9; sh 5 serviässa), 6 blokiga säranud Mart Naaber lisas 13 (+12) ning Jack Williams 11 punkti (+9).  Bigbanki vastuvõtt oli 46% ja rünnak 57%, blokk saadi lätlastele ette 10 korral, servil löödi 10 ässa ja eksiti 5 pallingul.

Läti klubi parim oli 10 punktiga (+1) Sandis Vilcans. Daugavpilsi vastuvõtt oli 41% ja rünnak 37%, blokipunkte saadi 3 ja servipunkte 2 (13 viga).

Selver x TalTechi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi vahelist veerandfinaali asus aga 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:19) võiduga juhtima Lõuna-Eesti meeskond, kes põhiturniiril Selverist jagu saada ei suutnud. Selveri kodusaalis peetud mängus sai põhiturniiril kuuendaks jäänud Võru oma asjad kohe paremini käima ja dikteeris pea kogu kohtumist.

Renato Santos kerkis 29 punktiga (+17) võitjate edukaimaks, teda toetasid Kyle Wilson 16 (+4) ja Kristo Kollo 10 punktiga (+1). Barruse vastuvõtt oli 40% ja rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 11, servil löödi 7 ässa ning eksiti 19 pallingul.

Selver x TalTechi resultatiivseim oli 19 punktiga (+4) Andres Jefanov, Kaur Erik Kais lisas 14 (+6) ning Joosep Põldma 9 punkti (+0). Selveri vastuvõtt oli 45%, rünnak 40%, blokist saadi 8 punkti ja servil löödi 11 ässa ning tehti 10 viga.

Selle paari teine kohtumine peetakse neljapäeval, 19. veebruaril kell 19 Võrus. 

Kolmandas veerandfinaalis alistas Robežsardze/RSU 3:1 Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:39

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

13.02

Hollas ja Remmelg suurendavad Vesiku rolli ja astuvad karjääris sammu edasi

09.02

Laak tuli Poola karikavõistlustel hõbedale

08.02

Rae Spordikool tagas kolmandat aastat järjest Balti liigas poolfinaalikoha

08.02

TÜ/Bigbank rabeles Balti liiga veerandfinaalis kaotusseisust välja

08.02

Võrkpalli meeste Balti liigas selgusid veerandfinaalpaarid

07.02

TalTech/Nordaid lubas BARRUS/Võrul viigistada, kuid võttis viiendas geimis võidu

06.02

Pärnu oli Šiauliaist kindlalt üle ja Balti liiga tabeliseis ei muutunud

06.02

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

05.02

Viimsi/Tallinna Ülikool võitis lähirivaalide kohtumise

05.02

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

02.02

Täht vedas Al Jazira poolfinaali, Kullerkannult Kreekas võidukas debüüt

02.02

Audentese SG kerkis Balti liiga viimase mänguga viiendaks

01.02

Selver x TalTech ei suutnud Leedus edu saavutada

31.01

Pärnu alistas Balti liigas Võru Barruse

videod

sport.err.ee uudised

21:55

Petrõkina sai teada lühikava stardiaja: harjutasin ootamist ka treeningul

21:39

Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

21:28

VAATA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava Uuendatud

21:23

VAATA OTSE | Henry Sildaru jahib suurel rambil kohta finaalis Uuendatud

21:06

Kanada viskas viimases alagrupimängus Prantsusmaale kümme väravat

20:27

Kõiv laskesuusatajate OM-ist: need pole need kohad, mida tulime siia tooma

19:51

Brittidel on juba käsil ajaloo edukaim taliolümpia

19:14

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

18:52

Hollandlannad said ka 500 meetri distantsil kaksikvõidu Uuendatud

18:26

Kläbo ERR-ile: norralastena peamegi teatesõidu võitma

17:24

VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

16:59

Külm: see oli juba sõidu moodi sõit!

16:24

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

16:10

Ebras sai Valencia velotuuril kukkumises vigastada

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

21:23

VAATA OTSE | Henry Sildaru jahib suurel rambil kohta finaalis Uuendatud

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

16:24

Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22. Uuendatud

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

15:30

Brignone võidutses ka suurslaalomis, hõbe läks jagamisele Uuendatud

14.02

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

19:01

Olümpia kurlinguturniiril puhkes ootamatu skandaal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo