Võru oli veerandfinaali avamängus Selverist üle, võit ka Tartule

Põhiturniiril teiseks tulnud Tartu Bigbank sai seitsmendaks jäänud Läti klubi Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli vastu kahe võiduni peetava seeria avamängus 3:0 (28:26, 25:10, 25:14) võidu, kirjutab volley.ee. Seeria teine mäng peetakse kolmapäeval, 18. veebruaril kell 20 Lätis.

Pühapäevases mängus vedas Tartu meeskonna rünnakuid kapten Martti Juhkami, kelle arvele jäi 17 punkti (+9; sh 5 serviässa), 6 blokiga säranud Mart Naaber lisas 13 (+12) ning Jack Williams 11 punkti (+9). Bigbanki vastuvõtt oli 46% ja rünnak 57%, blokk saadi lätlastele ette 10 korral, servil löödi 10 ässa ja eksiti 5 pallingul.

Läti klubi parim oli 10 punktiga (+1) Sandis Vilcans. Daugavpilsi vastuvõtt oli 41% ja rünnak 37%, blokipunkte saadi 3 ja servipunkte 2 (13 viga).

Selver x TalTechi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi vahelist veerandfinaali asus aga 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:19) võiduga juhtima Lõuna-Eesti meeskond, kes põhiturniiril Selverist jagu saada ei suutnud. Selveri kodusaalis peetud mängus sai põhiturniiril kuuendaks jäänud Võru oma asjad kohe paremini käima ja dikteeris pea kogu kohtumist.

Renato Santos kerkis 29 punktiga (+17) võitjate edukaimaks, teda toetasid Kyle Wilson 16 (+4) ja Kristo Kollo 10 punktiga (+1). Barruse vastuvõtt oli 40% ja rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 11, servil löödi 7 ässa ning eksiti 19 pallingul.

Selver x TalTechi resultatiivseim oli 19 punktiga (+4) Andres Jefanov, Kaur Erik Kais lisas 14 (+6) ning Joosep Põldma 9 punkti (+0). Selveri vastuvõtt oli 45%, rünnak 40%, blokist saadi 8 punkti ja servil löödi 11 ässa ning tehti 10 viga.

Selle paari teine kohtumine peetakse neljapäeval, 19. veebruaril kell 19 Võrus.

Kolmandas veerandfinaalis alistas Robežsardze/RSU 3:1 Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase.