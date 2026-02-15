X!

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

Käsipall
Põlva Serviti
Põlva Serviti Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipall

Sel nädalavahetusel seisid Eesti käsipalli esiklubil Põlva Servitil ees olulised kohtumised Leedu klubidega. Kui laupäeval alistati lähim konkurent Klaipeda Dragunas skooriga 31:29 (16:10), siis pühapäeval võideti Kaunase Granitas-Karyst tulemusega 45:32 (22:18).

Laupäevane mäng Dragunase vastu algas kiirelt ja tuliselt, aga 19. minutiks läks Põlva 11:7 juhtima. Esimese poolaja lõpus ei visanud Dragunas pea veerand tunni jooksul ühtegi väravat, Serviti kasvatas oma edumaad ja võitis avapoolaja 16:10.

Teisel poolajal tuli Klaipeda meeskond üha lähemale ning vähendas 44. minutiks kaotusseisu 21:24 peale. Viis minutit hiljem sai Serviti kapten Hendrik Varul punase kaardi, aga Eston Varuski tõrjed hoidsid Eesti esiklubi mängus, Põlva pidas vastu ja võitis 31:29.

Võrreldes laupäevasega alustas Serviti pühapäevast kohtumist Kaunase meeskonna tagaajajana. Kuni viienda minutini püsis Granitas-Karys ees, siis viisid Hendrik Varuli järjestikused tabamused Serviti 5:4 juhtima.

Jürgen Rooba, Kermo Saksingu ja leegionär Arturs Meikšansi väravad suurendasid vahemaad ning 15. minutiks oli seis 11:7 Servitile. Põlva jätkas tugevalt, 23. minutil tõi Joonas Vassiljev tabloole seisu 18:9, aga poolaja lõpus lasti vastane lähemale ning teist poolaega alustati seisul 22:18.

Teisel poolajal oli Serviti enesekindel ning läks 34. minutiks 28:21 juhtima. 45. minutil viskas Sander Sarapuu seisuks juba 37:25, lõppskooriks jäi tabloole 45:32.

Serviti resultatiivseimad olid Hendrik Varul ja Jürgen Rooba seitsme väravaga. Kuus väravat viskas Mathias Rebane ning neli väravat said kirja Sander Sarapuu, Arturs Meikšans ja Alfred Timmo.

"Nelja punktiga jääme väga rahule selle nädalavahetusega. Nüüd ei tohi ise enam üheski mängus libastuda," kommenteeris kapten Varul. "Mängude periood on tihe, aga meeskond on näidanud head mängu ja oleme läheneva kevade tähtsateks mängudeks järjest rohkem valmis."

Praegu hoiab Serviti üldtabeli esikohta. 21.–22. veebruaril on Serviti Lätis, kus mängitakse tabeli viienda meeskonnaga ZRHK Tenax Dobele ja seitsmendal kohal oleva ASK/MSG-ga.

Toimetaja: Anders Nõmm







