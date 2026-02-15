X!

Ebras sai Valencia velotuuril kukkumises vigastada

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras.
Elisabeth Ebras. Autor/allikas: BePink
Jalgrattasport

Grupisõidu Eesti meister Elisabeth Ebras sai vigastada oma hooaja avastardil, Hispaanias peetaval Valencia velotuuril, kus ta kukkus võistluse avaetapil.

Ebrase koduklubi Lotto Intermarche Ladies teatel sai eestlanna kukkumises parema rangluu nihestuse (AC-liigese vigastus) ja lisaks marrastusi seljal. Edasised uuringud selgitavad, kas vigastus vajab kirurgilist sekkumist.

Ebras kinnitas Eesti Jalgratturite Liidule, et olukord on tõsine: "Rangluu on üsna halvas seisus. Lendan hetkel Berliini täiendavatele uuringutele ja äärmisel juhul ka operatsioonile."

Toimetaja: Anders Nõmm

Ebras sai Valencia velotuuril kukkumises vigastada

