Võidulainele naasnud Paskotši ja Gent kerkisid neljandaks

Paskotši koduklubi avas skoori juba 11. minutil, mil võrgu leidis jaapanlane Atsuki Ito. Millekski enamaks kumbki meeskond avapoolajal võimeline polnud. Teisel kolmveerandtunnil sai esimesena püssi paukuma Gent, kui minut enne tunni täitumist suurendas edu kaheväravaliseks inglane Max Dean, vahendab Soccernet.ee.

Kaheksa minuti möödudes vähendas Charleroi vahe minimaalseks, kuid 71. minutil oli penaltipunktilt täpne Dean, kes seisuks 3:1 vormistas. Charleroi ütles veel oma sõna sekka, kui kaks minutit enne normaalaja täitumist väravavõrk leiti, ent enamaks võimelised poldud.

Terve kohtumise kaasa teinud eestlase tööandja hoiab hetkel Belgia kõrgliigas 36 silmaga neljandat kohta. Samadel punktidel on ka lähim jälitaja Anderlecht, ent Genti väravatevahe on parem.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.