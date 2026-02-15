X!

Evans oli Rootsi rallil Toyota nelikvõidu esiotsas

Autoralli
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja teisel etapil Rootsis teenis Toyota võistkond nelikvõidu. Esikoha sai Elfyn Evans, kes kogus 29 punkti ja läks MM-sarja juhtima.

Evans asus liidrikohale kohe laupäeva hommikul ning enam edu ei loovutanud. Pühapäevast võistluspäeva alustas ta 13,3-sekundilise eduga tiimikaaslase Takamoto Katsuta ees, see kasvas kolme katsega veel sekundi võrra. Kolmanda koha sai Sami Pajari (+46,0) ja neljanda kohaga pidi leppima Oliver Solberg (+1.11,6).

Toyotadele järgnes Hyundai kolmik: viienda koha sai Adrien Fourmaux (+1.50,3), kuuenda Esapekka Lappi (+1.53,2) ja seitsmenda Thierry Neuville (+3.45,9), kes saavutas punktikatsel esikoha.

Evans lisas pühapäevases arvestuses viis punkti ja sai punktikatselt teise kohaga veel neli ning kerkis pärast kaht etappi MM-sarja tabelis esikohale. Evansil on 60 punkti, Solberg on 47 punktiga teine ja neile järgnevad Katsuta (30 p) ja Hyundai mehed Adrien Fourmaux (28 p) ja Thierry Neuville (21 p).

WRC2 arvestuses teenis esikoha soomlane Roope Korhonen (Toyota), kes edestas kaasmaalasi Teemu Sunineni (Toyota; +10,2) ja Lauri Joonat (Škoda; +58,4). Romet Jürgenson (M-Sport Ford) katkestas laupäeval, aga kindlustas pühapäeval võistlusklassis kokkuvõttes 14. koha.

WRC hooaeg jätkub 12. märtsil Keenias, kus on stardis nii Jürgenson kui ka Robert Virves.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

