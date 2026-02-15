"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

Eesti koondist on Milano Cortina taliolümpial tabanud ootamatult palju tagasilööke ja pettumusi, Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Spordipühapäev" analüüsitakse, mis valesti on läinud.

Kiiruisutaja Marten Liiv seekord esikümnesse murda ei suutnud. Kiiruisutreener Mart Markus räägib, mis läks valesti. Laskesuusatajad pole olümpiaradadel õiget hoogu üles saanud. Kas olümpia viimaselt nädalalt on põhjust oodata paremaid tulemusi?

Sporditurunduse spetsialisti Karl Multeriga räägitakse olümpiamängude tähtsusest, olümpia turundamisest ja sellest, kuidas Eesti kurling saaks olümpiaga kaasnenud populaarsuse enda kasuks tööle panna.

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris pühapäeval kell 18.15, saatejuht on Juhan Kilumets.