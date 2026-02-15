X!

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

Laupäeval käis Eesti-Läti korvpalliliigas platsil neli klubi ja kolm neist teenisid pingelises kohtumises võidulisa, aga Keila Coolbet pidi taaskord kaotusega leppima.

Eesti meisterklubi Kalev/Cramo kohtus võõrsil Liepajaga, aga jäi teisel veerandil lausa 16-punktilisse kaotusseisu. Läti klubi juhtis poolajapausil 14 punktiga ja veel seitse minutit enne mängu lõppu veel kümnega, aga Cramo skooris siis üheksa vastuseta punkti ning läks minut enne lõpusireeni Hugo Toomi kaugviskest ise kolmega juhtima.

Eestlased juhtisid pärast seda veel neljaga, aga Liepajal õnnestus viis sekundit enne lõppu viigistada ja mäng läks lisaajale. Cramo skooris seal esimesed punktid ja enam edu ei loovutanudki, vormistades raske 97:94 (26:26, 13:27, 24:18, 25:17, 9:6) võidu.

Cramo parim oli 20 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli teinud Anrijs Miška, Erik Makke ja Hugo Toom lisasid omalt poolt 16 silma.

TalTech/Alexela kohtus võõrsil Ogrega ja suutis otsustava veerandiga mängu enda kasuks pöörata, teenides 78:76 (24:17, 16:21, 16:21, 22:17) võidu. Oliver Suurorg viskas võidumängus 15 punkti, Tormi Niits lisas 14 punkti ja kaheksa lauapalli.

Tartu Ülikool Maks & Moorits teenis punkti võrra suurema võidu, kui alistas kodupubliku ees Riia Zelli 83:80 (19:19, 16:26, 23:13, 25:22). Tartu Ülikool on ühtlasi esimene meeskond sel hooajal, kes Eesti-Läti liigas 20 võiduni jõudnud on. Karl Johan Lips tegi võimsa esituse, kui viskas 24 punkti ja kogus 16 lauapalli. Bryce Mcbride panustas 15 silma, Markus Ilver skooris 13 punkti ja võttis maha kaheksa lauapalli.

Kõik Eesti klubid laupäeval siiski võitu ei teeninud, Keila Coolbet pidi võõrsil tunnistama Valmiera kindlat paremust tulemusega 110:74 (25:21, 31:19, 27:18, 27:16). Keila parim oli 19 punkti visanud Marko Maletic, kes lisas veel viis lauda ja kolm korvisöötu.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 20-2
2. Riia VEF 18-4
3. Kalev/Cramo 16-6
4. Valmiera 15-6
5. Riia Zelli 15-6
6. TalTech 15-7
7. Ventspils 15-7
8. Ogre 11-12

9. Pärnu 10-13
10. Viimsi 5-16
11. Keila KK 4-17
12. Liepaja 4-18
13. Läti Ülikool 3-18
14. Keila Coolbet 2-21

Toimetaja: Kristjan Kallaste

