TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

Pühapäeval asuvad Milano Cortina taliolümpial jääle iluuisutamise paarissõitjad, kes esitavad oma lühikava. ETV+ ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Maailma parimad iluuisupaarid on taliolümpial juba korra jääl käinud ning valitsevad maailmameistrid Riku Miura ja Ryuichi Kihara teenisid võistkonnavõistlusel lühikavas kindla võidu. Lisaks olid jaapanlased parimad ka vabakavas.

Nemad lähevad pühapäeval jääle eelviimasena, see au jääb hoopis mullu Tallinnas Euroopa meistriks tulnud Saksamaa paarile Minerva Fabienne Hase - Nikita Volodin. Lisaks neile kahele paarile esinevad viimases grupis veel itaallased Sara Conti ja Niccolo Macii ning grusiinid Anastasiia Metelkina ja Luka Berulava.

Võistlustules on ka neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõitjaks tulnud hiinlased Wenjing Sui ja Cong Han, kes esitavad oma lühikava teisena.

Paarid esitavad vabakava esmaspäeva õhtul.