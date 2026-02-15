VAATA OTSE | Henry Sildaru jahib suurel rambil kohta finaalis

Milano Cortina taliolümpiamängude freestyle-suusatamise programm jätkub pühapäeval meeste Big Airi kvalifikatsioonivõistlusega, milles osaleb ka Henry Sildaru. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho-Laast Laas, reporterina on kohal Debora Saarnak.

19-aastane Sildaru oli olümpiadebüüdi järel pettunud, sest pargisõidu kvalifikatsioonis tuli leppida 28 sportlase konkurentsis 21. kohaga.

Pühapäeval on tal aga uus võimalus jahtida finaalikohta Big Airi eelvõistlusel ja kuigi Big Air pole olnud Sildaru suurim tugevus, sai ta eelmise aasta alguses Aspeni MK-etapil 15. koha ja möödunud detsembris Pekingis 14. koha.

Big Airis sooritab iga sportlane kolm suurt hüpet. Kahe parima triki punktid liidetakse kokku ja finaali saab 12 võistlejat.

Big Air kaasati esimest korda olümpiakavva neli aastat tagasi Pekingis, ajaloolise olümpiavõidu teenis norralane Birk Ruud. Kui ta on peapõrutusest taastunud, stardib pühapäeval ka Pekingis pronksi saanud rootslane Henrik Harlaut. Ruud on kindlasti medalipretendent, aga viimastel aastatel on näidanud suurepäraseid lendusid ka näiteks Luca Harrington, Troy Podmilsak, Miro Tabanelli ja Mac Forehand.