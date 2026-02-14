Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

Soome koondises said kaks väravat kirja Sebastian Aho, Mikael Granlund, Kaapo Kakko ja Joel Kiviranta, ühe tabamuse lisasid Joel Armia, Miro Heiskanen ja Artturi Lehkonen. Mikko Rantanen panustas kolme resultatiivse sööduga.

Soomel oli pingutamiseks põhjust, kuna B-alagrupis lõpetati teisel kohal ja sõltub nüüd A- ja C-alagrupi lõplikest tabeliseisudest, kas Soome pääseb otse veerandfinaali või sõelmänge tuleb alustada ring varasemast.

B-alagrupis kogusid kuus punkti ehk kaks võitu ja ühe kaotuse kolm meeskonda. Neist Slovakkia võitis grupis ja kindlustas koha veerandfinaalis. Kolmandaks jäänud peab kindlasti pidama kaheksandikfinaali kohtumise.

"See on ilmselt ainus ühesuunaline mäng, kus ma end väravatevahe pärast halvasti ei tundnud," sõnas Rantanen. "Me teadsime, et väravatevahe on oluline, sest Slovakkia võitis alagrupi. Ma teadsin, kui palju see teise koha ja veerandfinaali pääsemiseks loeb."

Itaalia kaotas küll kõik kolm mängu koondskooriga 4:19, kuid sellegipoolest jätkatakse kaheksandikfinaalis, kuna olümpiaturniiril kasutatava süsteemi tõttu keegi välja ei lange ja paika pannakse vaid asetused sõelmängudeks.

"Ei ole hea tunne," tunnistas Itaalia mängija Dylan di Perna sellegipoolest. "Ilmselgelt on nad hea meeskond ja austame neid väga. Arvan, et oleme paremad kui täna õhtul näha võis, aga väsimus tuleb kiirelt. Seega läheb iga mäng järjest raskemaks."