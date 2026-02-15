X!

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

OM2026
OM2026

Milano Cortina taliolümpial peetakse pühapäeval laskesuusatamises nii meeste kui ka naiste jälitussõidud. Meeste sõidus osalevad eestlastest Rene Zahkna ja Kristo Siimer, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.10. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

Sprindisõidust tagas edasipääsu kaks eestlast: Rene Zahkna kannab stardinumbrit 44 ning saab lähte liidrist kaks minutit ja 34 sekundit hiljem, Kristo Siimer alustab 53. mehena ja Zahknast 16 sekundit hiljem.

Milano Cortina mängudel sprindis kulla teeninud prantslane Quentin Fillon Maillet asub oma nelja aasta tagust Pekingi olümpiavõitu kaitsma ja saab Anterselva suusaareenil üksinduses sõita 14 sekundit. Siis saab lähte norralane Vetle Sjaastad Christiansen ja kaks sekundit hiljem veel Emilien Jacquelin ning Sturla Holm Lägreid.

Tänavu on MK-hooajal jälitussõitude liider pärast viit etappi prantslane Eric Perrot, aga itaallane Tommaso Giacomel, rootslane Sebastien Samuelsson ja norralane Johannes Dale-Skjevdal ei jää kuigi kaugele.

Minuti jooksul pärast liidri starti saavad rajale nii Samuelsson (+0.25) kui Dale-Skjevdal (+0.43), lisaks veel rootslane Martin Ponsiluoma (+0.47) ja norralane Johan-Olav Botn (+0.58). MK-sarja liider Perrot stardib liidrist minut ja kaks sekundit hiljem.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

sport.err.ee värsked uudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

14.02

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo