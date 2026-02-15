TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

Milano Cortina taliolümpial peetakse pühapäeval laskesuusatamises nii meeste kui ka naiste jälitussõidud. Meeste sõidus osalevad eestlastest Rene Zahkna ja Kristo Siimer, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.10. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

Sprindisõidust tagas edasipääsu kaks eestlast: Rene Zahkna kannab stardinumbrit 44 ning saab lähte liidrist kaks minutit ja 34 sekundit hiljem, Kristo Siimer alustab 53. mehena ja Zahknast 16 sekundit hiljem.

Milano Cortina mängudel sprindis kulla teeninud prantslane Quentin Fillon Maillet asub oma nelja aasta tagust Pekingi olümpiavõitu kaitsma ja saab Anterselva suusaareenil üksinduses sõita 14 sekundit. Siis saab lähte norralane Vetle Sjaastad Christiansen ja kaks sekundit hiljem veel Emilien Jacquelin ning Sturla Holm Lägreid.

Tänavu on MK-hooajal jälitussõitude liider pärast viit etappi prantslane Eric Perrot, aga itaallane Tommaso Giacomel, rootslane Sebastien Samuelsson ja norralane Johannes Dale-Skjevdal ei jää kuigi kaugele.

Minuti jooksul pärast liidri starti saavad rajale nii Samuelsson (+0.25) kui Dale-Skjevdal (+0.43), lisaks veel rootslane Martin Ponsiluoma (+0.47) ja norralane Johan-Olav Botn (+0.58). MK-sarja liider Perrot stardib liidrist minut ja kaks sekundit hiljem.