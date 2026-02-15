X!

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja

Milano Cortina taliolümpia mäesuusatamise programm jätkub pühapäeval naiste suurslaalomiga, mis tõotab tulla äärmiselt põnev. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.55, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Laur Mägi.

Tänavu on naised maailma karika sarjas pidanud kaheksa suurslaalomit ja austerlanna Julia Scheib on võitnud neist pooled. Kaks etapivõitu on austraallannal Alice Robinsonil, lisaks on võidu teeninud šveitslanna Camille Rast ja neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõidu teeninud rootslanna Sara Hector.

Tihedat konkurentsi pakub ka ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kelle kiirlaskumise tõttu jäi USA naiskond medalita. USA täht võidutses kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis toimunud olümpial, aga Pekingis ühtegi medalit kaela ei saanud. Kas ta lõpetab oma põua?

Muuhulgas on stardinimekirjas veel Pekingis hõbeda ja Pyeongchangis pronksi pälvinud itaallanna Federica Brignone, kes tahab lisada kodusel olümpial oma ülisuurslaalomi võidule ka teise kulla.

NB! Naiste suurslaalomi teine sõit algab kell 14.25!

