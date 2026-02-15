VAATA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina

Milano Cortina taliolümpia mäesuusatamise programm jätkub pühapäeval naiste suurslaalomiga ning esimeses sõidus näitas parimat minekut kodupubliku ees võistlev Federica Brignone. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne otsustavast sõidust algab kell 14.25, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Laur Mägi.

Viimasel kahel olümpial pronksi ja hõbeda võitnud Brignone tegi Tofane suusakeskuse nõlvadel parima sõidu, kui ületas finišijoone ajaga 1.03,23. Ta läks rajale 14. võistlejana ning ükski konkurent tema aega enam ei alistanud, sakslanna Lena Dürr jäi 0,34 sekundi kaugusele.

Teine sõit tõotab tulla aga põnev, sest sekundi sisse mahub veel neli võistlejat: Sofia Goggia oli esimesel läbimisel kolmas (+0,46), albaanlanna Lara Colturi, rootslanna Sara Hector ja norralanna Thea Louise Stjernesund jäid jagama neljandat kohta (+0,74).

Kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis kulla võitnud ameeriklanna Mikaela Shiffrin oli seitsmes ning kaotas liidrile 1,02 sekundiga.

NB! Esimesed sõidud jätkuvad ning ERR uuendab tulemusi, kui kõik võistlejad lõpetanud on.

Enne esimest sõitu:

Tänavu on naised maailma karika sarjas pidanud kaheksa suurslaalomit ja austerlanna Julia Scheib on võitnud neist pooled. Kaks etapivõitu on austraallannal Alice Robinsonil, lisaks on võidu teeninud šveitslanna Camille Rast ja neli aastat tagasi Pekingis olümpiavõidu teeninud rootslanna Sara Hector.

Tihedat konkurentsi pakub ka ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kelle kiirlaskumise tõttu jäi USA naiskond medalita. USA täht võidutses kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis toimunud olümpial, aga Pekingis ühtegi medalit kaela ei saanud. Kas ta lõpetab oma põua?

Muuhulgas on stardinimekirjas veel Pekingis hõbeda ja Pyeongchangis pronksi pälvinud itaallanna Federica Brignone, kes tahab lisada kodusel olümpial oma ülisuurslaalomi võidule ka teise kulla.