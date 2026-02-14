X!

Saaliliigas on põhiturniiri viimase vooru eel lahtised viis kohta

Jalgpall
Enne põhiturniiri viimast mängu on tabeli tipus Tallinna FC Bunker Partner ja Narva United FC.
Jalgpall

Eesti saalijalgpallimeistrivõistlustel on pärast üht reedest ja kolme laupäevast enne põhiturniiri viimast vooru lahtised kohad teisest kuuendani. 13. voor oli väga väravaterohke, nelja mänguga löödi 60 väravat.

Tiitlikaitsja ja endale põhiturniiril esikoha juba taganud Tallinna Bunker Partner oli Sillamäel hädas sealse Sillamäe ja Jõhvi ühendmeeskonnaga Silla FC Phoenix. Pealinlased läksid küll esimesel poolajal kolmel korral mängu juhtima ja võitsid poolaja 4:3, kuid leidsid end teise poolaja keskel 4:6 kaotusseisust. Siiski suutsid nad oma hooaja esimest kaotust vältida ja mäng lõppes 6:6 viigiga. Meeskonnad on märtsikuus vastamisi juba karikavõistluste poolfinaalis.

Bunker Partneri kasuks lõi kolm väravat Denis Vnukov, Sillamäe edukamad olid kahe tabamusega Danil Dikopavlenko ja Raul Männi.

Põnev mäng oli ka Kiilis, kus Tallinna FC Qarabag läks küll teise poolaja alguses Narva United FC vastu 4:3 juhtima, kuid mäng kaotati 8:10 (3:3). Võitjatest lõid kolm väravat Andrii Kidanov ja Kirill Šustov, kaotajatest said kolm väravat kirja Aleksandr Starodub ja ta nimekaim Vtorušin.

Ravens Futsal alistas kodus Rummu Dünamo 14:1 (3:1), Lehar Savikink lõi 3 väravat.

14:1 lõppes ka vooru avakohtumine, kus Saku Sporting oli Nikita Tšernei viie tabamuse toel parem oma debüüthooaja viimase mängu pidanud Tartu FC Interist, kes viimase vooru mängu Rummuga pidas ette ära.

FC Inter oli 18 meistriliiga hooaja peale neljas meeskond, kes hooajal ei suutnud punktiarvet avada. Tartlased said aga hakkama ühe antirekordiga, 28 löödud väravat on läbi aegade kehvem näitaja.

Paremusjärjestus (13-14/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 35, 2. Narva United FC 25, 3.-4. Tartu Ravens Futsal ja Saku Sporting 23, 5. Silla FC Phoenix 19, 6. Tallinna FC Qarabag 18, 7. Rummu Dünamo 10, 8. Tartu FC Inter 0 punkti.

21. veebruaril peetavas viimases voorus on kavas kohtumised Qarabag – Ravens Futsal, FC Bunker Partner – Sporting, Narva United FC - Silla FC Phoenix.

Play-off'i pääseb kuus meeskonda. Põhiturniiri kaks paremat saavad koha otse poolfinaalis.

Toimetaja: Rene Kundla

