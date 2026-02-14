Metsa ja Heina klubid said kindlad kaotused
Eesti jalgpallur Karol Metsa koduklubi St. Pauli kaotas Saksamaa kõrgliiga 22. vooru kohtumises võõrsil Leverkuseni Bayerile 0:4.
Kodumeeskonna kasuks tegid skoori Jarell Quansah (13. minutil), Patrick Schick (14.), Edmond Tapsoba (52.) ja Ernest Poku (78.).
Kohtumise lõpus ka kaptenipaela kandnud Mets mängis St. Pauli rivistuses algusest lõpuni sai kohtunike üleminutitel vea eest kollase kaardi.
Karl Jakob Heina klubi Bremeni Werder kaotas kodus Müncheni Bayernile 0:3 (22. pen, 25. Harry Kane, 70. Leon Goretzka). Eestlane istus terve kohtumise pingil, puurisuul seisis Mio Backhaus.
Bremeni Werder on hetkel 18 meeskonna konkurentsis 16. ja St. Pauli 17. Neist tahapoole jääb üksnes Heidenheim. Saksamaa kõrgliigast pudenevad hooaja lõpus automaatselt välja kaks tagumist.
Saksamaa kõrgliigat juhib hetkel 57 punktiga Müncheni Bayern, järgnevad Dortmundi Borussia 51 ja Hoffenheim 45 silmaga.
