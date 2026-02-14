Metsa ja Heina klubid said kindlad kaotused

Saksamaa kõrgliigat juhib hetkel 57 punktiga Müncheni Bayern, järgnevad Dortmundi Borussia 51 ja Hoffenheim 45 silmaga.

Bremeni Werder on hetkel 18 meeskonna konkurentsis 16. ja St. Pauli 17. Neist tahapoole jääb üksnes Heidenheim. Saksamaa kõrgliigast pudenevad hooaja lõpus automaatselt välja kaks tagumist.

Kohtumise lõpus ka kaptenipaela kandnud Mets mängis St. Pauli rivistuses algusest lõpuni sai kohtunike üleminutitel vea eest kollase kaardi.

Kodumeeskonna kasuks tegid skoori Jarell Quansah (13. minutil), Patrick Schick (14.), Edmond Tapsoba (52.) ja Ernest Poku (78.).

