X!

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

Korvpall
Korvpall

Korvpalliliigas NBA peetakse sel nädalavahetusel tähtede mängu pidustusi ning Eesti aja järgi öösel vastu reedet peeti liiga parimate noormängijatega turniir, milles jäi peale Vince Carteri juhendatav tiim.

Sel aastal jagati NBA parimad noormängijad kolme tiimi, mille peatreeneriteks olid legendid Vince Carter, Tracy McGrady ja Carmelo Anthony. Lisaks osales turniiril Austin Riversi juhendatav meeskond, mis koosnes parimatest G-liiga mängijatest.

Turniiri alustati poolfinaalidest ja Anthony tiim alistas G-liiga mehed 40:34, Carter juhendas oma tiimi nõbu McGrady üle 41:36 võidule. 25 punktini kestnud finaalmängus jäi peale Carteri sats, kes jäi veel 21:22 kaotusseisu, aga Philadelphia 76ersi noor täht VJ Edgecombe viskas neli punkti järjest ja vormistas sellega 25:24 võidu.

Edgecombe viskas esimeses mängus 40 punktist 17, sealhulgas tiimi viimased kümme. Finaalis jäi tema arvele kuus silma ja 76ersi äär valiti noorte turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Lisaks temale kuulusid Carteri meeskonda veel Leedu juurtega Matas Buzelis (Chicago Bulls), Cedric Coward (Memphis Grizzlies), venelane Jegor Demin (Brookly Nets), Kyshawn George (Washington Wizards), Derik Queen (New Orleans Pelicans) ja Jaylen Wells (Memphis Grizzlies).

Öösel vastu reedet toimus ka traditsiooniline kuulsuste mäng, Giannis Antetokounmpo juhendatud tiim alistas Carmelo Anthony tiimi 65:58. Parimaks mängijaks valiti 17 punkti visanud näitleja Rome Flynn.

Tähtede mängu nädalavahetus jätkub öösel vastu laupäeva kaugviske- ja pealtpanekuvõistlusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

13:36

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

09:27

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

13.02

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

12.02

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

12.02

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

11.02

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11.02

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10.02

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

07.02

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

06.02

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

videod

sport.err.ee uudised

13:36

Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

13:08

Vetkal naasis põhikoosseisu võidukalt

12:55

TÄNA OTSE | Braathen tegi vinge läbimise, Laine jäi 30 seast välja Uuendatud

12:40

VAATA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus Uuendatud

12:34

TÄNA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

11:56

Kaljulaid: ei saa aru, kuidas tagasihoidlik kiiver on poliitiline akt

11:27

Eesti jõutõstja tuli rekordilise esitusega Euroopa meistriks

10:58

TÄNA OTSE | Darta Zunte läheb kolmandale sõidule 23. kohalt

10:25

TÄNA OTSE | Kas lühem distants toob Liivile rohkem edu?

09:54

TÄNA OTSE | Eestlannad püüavad kohta jälitussõidus

09:27

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

08:59

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

01:07

VIDEO | Kullasoosikute kavad läksid ootamatult aia taha

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

13.02

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

13.02

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

13.02

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

13.02

Kläbo võttis kolmanda kulla, Alev 28. Uuendatud

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

13.02

EOK mõistis Ukraina skeletonisõitja diskvalifitseerimise hukka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo