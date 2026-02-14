Vince Carteri noored võitsid tähtede mängu turniiri, MVP oli 76ersi mees

Sel aastal jagati NBA parimad noormängijad kolme tiimi, mille peatreeneriteks olid legendid Vince Carter, Tracy McGrady ja Carmelo Anthony. Lisaks osales turniiril Austin Riversi juhendatav meeskond, mis koosnes parimatest G-liiga mängijatest.

Turniiri alustati poolfinaalidest ja Anthony tiim alistas G-liiga mehed 40:34, Carter juhendas oma tiimi nõbu McGrady üle 41:36 võidule. 25 punktini kestnud finaalmängus jäi peale Carteri sats, kes jäi veel 21:22 kaotusseisu, aga Philadelphia 76ersi noor täht VJ Edgecombe viskas neli punkti järjest ja vormistas sellega 25:24 võidu.

Edgecombe viskas esimeses mängus 40 punktist 17, sealhulgas tiimi viimased kümme. Finaalis jäi tema arvele kuus silma ja 76ersi äär valiti noorte turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Lisaks temale kuulusid Carteri meeskonda veel Leedu juurtega Matas Buzelis (Chicago Bulls), Cedric Coward (Memphis Grizzlies), venelane Jegor Demin (Brookly Nets), Kyshawn George (Washington Wizards), Derik Queen (New Orleans Pelicans) ja Jaylen Wells (Memphis Grizzlies).

Öösel vastu reedet toimus ka traditsiooniline kuulsuste mäng, Giannis Antetokounmpo juhendatud tiim alistas Carmelo Anthony tiimi 65:58. Parimaks mängijaks valiti 17 punkti visanud näitleja Rome Flynn.

Tähtede mängu nädalavahetus jätkub öösel vastu laupäeva kaugviske- ja pealtpanekuvõistlusega.