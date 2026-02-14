VAATA OTSE | Aigro ja Vagul tõusevad suurel mäel õhku

Milano Cortina taliolümpiamängude suusahüpete programm jätkub laupäeval meeste suure mäe individuaalvõistlusega, millest võtavad osa Kaimar Vagul ja vigastusest taastunud Artti Aigro. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.55, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Kaarel Nurmsalu ja reporteriks on Johannes Vedru.

Meessuusahüppajad on ühe individuaalvõistluse Predazzos ühe individuaalvõistluse pidanud ja normaalmäel näitas parimat lendu sakslane Philipp Raimund.

18-aastane Kaimar Vagul tegi oma olümpiadebüüdil soliidse esituse ning saavutas 49 sportlase seas lõpuks 36. koha, edasipääsust teise vooru jäi eestlane kolme punkti kaugusele. "Debüüt õnnestus väga hästi! Suutsin oma ära teha, mis ma treeningutel olen näidanud," ütles Vagul toona. "Üritasin mõelda, et see on täiesti tavaline võistlus, kuid ei õnnestunud. Kui näed kõikjal olümpiarõngaid, siis tuleb sisse omaette tunne."

Eesti esindus sai laupäevaks aga lisajõudu, kui kohale jõudis Artti Aigro. 26-aastane Aigro vigastas aasta alguses nelja hüppemäe turneel niivõrd kehvasti, et vigastas tõsiselt jalga. Eesmärk oli ikkagi olümpiale jõuda ja kuigi tema kolmandal olümpial jäi normaalmäe võistlus vahele, tundis Aigro end suure mäe treeningul piisavalt hästi.

"Kõige tähtsam on see, et jalg lubab hüpata. Kõigepealt tuleb jalale otsa vaadata, siis alles hüpetele. See, et siin kohal olen, on kindlasti suur asi mentaalsele poolele," ütles ta ERR-ile. "Hüpped üldiselt okei, saab parandada ja need väikesed parandused parandavad ilmselt kohta protokollis päris palju."

Normaalmäel jäid medalist ilma muuhulgas Euroopa tipud Domen Prevc, Anže Lanišek, Daniel Tschofenig ja Stefan Kraft, kes tahavad suurel mäel kindlasti vigade paranduse teha ja karjääri esimese individuaalvõistluse OM-medali kaela saada.