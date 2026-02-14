TÄNA OTSE | Darta Zunte läheb viimasele sõidule 23. kohalt

Skeletoni kolmandas sõidus sai Zunte aja 59,10, mis tähistab tema seni kehvimat. Esimeses sõidus oli Zunte aeg 58,88 ja teises 58,81. Enne viimast sõitu on Zunte kokkuvõttes jätkuvalt 23. kohal.

Enne kolmandat sõitu

Zunte tegi Eesti olümpiaajaloo esimese skeletonisõitjana reedel ajalugu ja tegi mõlemas sõidus tugeva stardi, kuid jäi finišis esimese 20 hulgast välja. 25-aastane Zunte koondtulemus pärast kaht sõitu on 1.57,79, otsustavale võistluspäevale läheb ta vastu 23. kohalt (+3,31).

Kolmanda sõidu eel on esikohal esimest olümpiamedalit jahtiv austerlanna Janine Flock, kelle koondajaks on 1.54,48. Talle järgneb sakslannade kolmik: teisel kohal on Susanne Kreher (+0,04), esikolmikusse mahub veel Jacqueline Pfeifer (+0,13) ja neljandal kohal jätkab Pekingis olümpiakulla võitnud Hannah Neise (+0,37).

