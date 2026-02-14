X!

Vetkal naasis põhikoosseisu võidukalt

Martin Vetkal.
Martin Vetkal. Autor/allikas: FC Dordrecht/Facebook
Eesti jalgpallur Martin Vetkal pääses sel kalendriaastal esmakordselt Dordrechti põhikoosseisu ning koduklubi võitis Hollandi esiliiga 27. voorus Emmenit 1:0.

Hooaja esimeses pooles oli Vetkal Dordrechtis kindel põhimees, aga detsembris tabas teda pisivigastus ning 2026. aasta alguses sekkus ta viies liigamängus järjest vahetusest. Täna sai ta mängida 87 minutit, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumise ainsa värava lõi Stephano Carrillo 50. minutil. Viienda järjestikuse võidu teeninud Dordrecht tõusis hetkel tabelis kuuendale kohale, Emmen asub 16. positsioonil.

Kaitsja Märten Kuusk pääses tänu tiimikaaslase vigastusele vahetusest platsile juba 34. minutil, kui tema tööandja Katowice oli Poola kõrgliigas Varssavi Legia vastu 0:1 kaotusseisus. Tänu Borja Galani tabamusele avapoolaja lisaminutitel sai Katowice kätte 1:1 viigi. Katowice asub praegu 10. ja kuus punkti vähem kogunud Legia 16. tabelireal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Vetkal naasis põhikoosseisu võidukalt

