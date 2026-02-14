X!

Kalev/Cramo pikendas Lätis kindla võiduga oma ilusat seeriat

Korvpall
Hugo Toom
Hugo Toom Autor/allikas: FIBA.com
Korvpall

BC Kalev/Cramo teenis reedel Eesti-Läti liigas suure võidu, kui alistas tabeli eelviimase Läti Ülikooli 35 punktiga. Valitsev Eesti meisterklubi on võitnud oma viimasest kümnest mängust üheksa.

Cramo läks võõrsil avaveerandi lõpuks juhtima 12 punktiga ja paisutas oma edu poolajapausiks juba 29 silmale. Kolmanda veerandi lõpus asus Eesti klubi juhtima 35 punktiga ning edu püsis 30 punkti ümber kuni lõpusireeni, mil tablool oli seisuks 102:67 (28:16, 35:18, 20:16, 19:17).

Üleplatsimeheks oli 20 punkti visanud Hugo Toom, kes lisas veel viis lauapalli, viis korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Lisaks temale jõudis veel neli Cramo meest kahekohalise punktisummani, Tommy Rutherfor kogus 15 punkti ja üheksa lauapalli, Gregor Kuuba ja Anrijs Miška arvele jäi 14 punkti.

Cramo peab laupäeval Lätis veel ühe mängu, kui kohtutakse Liepajaga.

Cramo teenis oma kuuenda järjestikuse võidu ja on alates 20. detsembrist võitnud ühisliigas kümnest mängust üheksa. Liigatabelis on Eesti meister kerkinud neljandale reale, liidrina jätkab Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Riia VEF jätkas reedel samuti edukalt, kui teenis Ventspilsi külastades 87:78 (23:21, 14:20, 24:12, 26:25) võidu.

Tabeliseis:
1. Tartu Ülikool 19-2
2. Riia VEF 18-4
3. Riia Zelli 15-5
4. Kalev/Cramo 15-6
5. Valmiera 14-6
6. Ventspils 15-7
7. TalTech 14-7
8. Ogre 11-11

9. Pärnu 10-13
10. Viimsi 5-16
11. Liepaja 4-17
12. Keila KK 4-17
13. Läti Ülikool 3-18
14. Keila Coolbet 2-20

Toimetaja: Kristjan Kallaste

