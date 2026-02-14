X!

Kronbergs ja Šalkauskas püstitasid uued Eesti rekordid

Kergejõustik
Deniss Šalkauskas kergejõustikuõhtul
Deniss Šalkauskas kergejõustikuõhtul "Jõhvi 2025". Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Kergejõustik

Kergejõustiklased Uku Renek Kronbergs ja Deniss Šalkauskas püstitasid reedel kahel alal uued Eesti lühirajarekordid.

Tartus toimunud Martin Kutmani mälestusvõistlustel tuli Kronbergs (Tartu SS Kalev) 600 m jooksu võitjaks uue Eesti lühirajarekordiga 1.16,76. Ka varasem rekord kuulus tema nimele ajaga 1.16,93 ning oli püstitatud möödunud aastal samal võistlusel, vahendab Eesti Kergejõustikuliit.

Naiste 600 m jooksu kiireim oli Viola Hambidge (TÜASK) ajaga 1.29,73.

Oma hooaja avastardi teinud Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) võitis 60 m jooksu ajaga 7,41. Talle jäi napilt alla Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius), kelle teise koha aeg oli 7,44.

Henri Apri (SK Elite Sport) võitis meeste teivashüppe tulemusega 5.05. Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport) sai naiste arvestuses teise koha tulemusega 4.25, võitjaks tuli ukrainlanna Olha Beltšenko, kes ületas kõrguse 4.35.

Saksamaal Erfurtis toimunud World Athletics Indoor Tour võistlustel oli stardis Deniss Šalkauskas, kes saavutas 1500 m jooksus viienda koha uut Eesti lühirajarekordit tähistava ajaga 3.43,64. Eelmise rekordi (3.44,34) püstitas Andi Noot 2017. aastal.

Samal võistlusel sai Robert Kompus teivashüppes viienda koha tulemusega 5.21.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

