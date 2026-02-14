VAATA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

Milano Cortina taliolümpiamängude murdmaasuusatamise programm jätkub laupäeval naiste 4 x 7,5 km teatesõiduga, milles on selgeks favoriidiks Rootsi nelik. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 12.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Vahur Leemets ja reporter on Johannes Vedru.

Rootsi naised on näidanud terve olümpia vältel võimu ja on võitnud seni üheksast medalist lausa seitse. Klassikasprindis teenisid Linn Svahn, Jonna Sundling ja Johanna Hagström kolmikvõidu, 20 km suusavahetusega sõidus ning 10 km vabatehnikasõidus tuli olümpiavõitjaks Frida Karlsson, kellele järgnes Ebba Andersson.

Rootsi laupäevasest nelikust jäi välja sprindipronks Hagström, aga Svahn, Andersson, Karlsson ja Sundling lähevad rajale selgete favoriitidena. Viimati tuli Rootsi naiskond olümpiavõitjaks 2014. aastal Sotšis, viimasel kahel olümpial on nad kogunud hõbeda ja pronksi.

Konkurentsi pakuvad muuhulgas Norra, neli aastat tagasi Pekingis hõbeda pälvinud Saksamaa, Soome, Šveits ja USA. Eestlannad kannavad numbrit 10 ning võistlevad koosseisus Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles ja Teesi Tuul.