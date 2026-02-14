X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

OM2026
OM2026

Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine asub laupäeval Milano Cortina taliolümpial võistlustulle, kui Stelvio suusakeskuses peetakse meeste suurslaalom. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.55, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Laur Mägi, reporteriks on Debora Saarnak.

25-aastane Laine osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ja ütles ERR-ile, et Stelvio suusakeskuse nõlv on suurslaalomi jaoks pigem lihtsamas kategoorias. Eestlase eesmärk on laupäeval lihtsalt kiiresti suusatada.

"Ma ei ole nüüd kaks kuud korralikult seda tunnet saanud, et ma oleksin tõesti kiire ja liiguksin enda piiride peal. See on lihtsalt teistsugune tunne, mis mul on viimased kaks kuud olnud. Tahaks seda tunnet taga ajada, et ma tunnen, et ma olen kiire. Et ma võtan riske, et ma annan endast kõik," ütles Laine.

Laine on varasemalt olümpial saanud kirja ühe tulemuse, kui sai 2018. aastal PyeongChangis suurslaalomis 40. koha.

Tänavu on MK-sarja suurslaalomites kõige paremat minekut näidanud ei keegi muu kui austerlane Marco Odermatt, kes on teeninud kolm etapivõitu. Lucas Pinheiro Braathen pole ühtegi suurslaalomit võitnud, aga on saanud viimasel kolmel etapil teise koha. Odermatt võidutses ka neli aastat tagasi Pekingis, laupäeval on võistlustules ka toona hõbeda saanud sloveen Žan Kranjec.

NB! Ülekanne teisest sõidust algab kell 14.25!

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

01:07

VIDEO | Kullasoosikute kavad läksid ootamatult aia taha

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Markus Liivi teise distantsi eel: konkurents 500 meetris on veel tugevam

13.02

Karmi saatuse kiuste OM-ile jõudnud Naumov: olen enda üle väga uhke

sport.err.ee värsked uudised

08:30

TÄNA OTSE | Võimsad rootslannad jahivad olümpiakulda ka teatesõidus

08:05

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Tormis Lainel Stelvio nõlvadel?

01:29

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

01:23

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud Uuendatud

01:07

VIDEO | Kullasoosikute kavad läksid ootamatult aia taha

00:07

Malinini põrumise järel sai kulla Kasahstani üllatusmees, Selevko 16. Uuendatud

13.02

Markus Liivi teise distantsi eel: konkurents 500 meetris on veel tugevam

13.02

Karmi saatuse kiuste OM-ile jõudnud Naumov: olen enda üle väga uhke

13.02

ETV spordisaade, 13. veebruar

13.02

Laine suurslaalomi eel: tahan lihtsalt võimalikult kiiresti suusatada

13.02

Parras: USA ja Kanada hokistaaride tase on justkui teiselt planeedilt

13.02

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

13.02

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta Uuendatud

13.02

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

13.02

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo