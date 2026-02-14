TÄNA OTSE | Braathen tegi vinge läbimise, Laine jäi 30 seast välja

Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine asus laupäeval Milano Cortina taliolümpial võistlustulle ning läheb teisele laskumisele. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne teisest sõidust algab kell 14.25, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Laur Mägi, reporteriks on Debora Saarnak.

2023. aasta lõpus oma sportlaskarjääri lõppenuks kuulutanud, aga järgmise aasta kevadel oma ema kodumaa Brasiilia lipu alla kolinud Lucas Pinheiro Braathen käis esimesena rajal ja tegi kohe konkurentidele silmad ette, kui ületas joone ajaga 1.13,92.

Keegi teine, ei vägevad šveitslased ega austerlased, sellele ajale järele ei jõudnud. Maailma karika sarjas neli korda suurslaalomi väikese kristallgloobuse võitnud šveitslane Marco Odermatt jäi 25-aastasest brasiillasest 0,95 sekundi kaugusele, esikolmikusse mahtus veel Odermatti kaasmaalane Loic Meillard, aga tema kaotas Braathenile juba 1,57 sekundiga.

Kahe sekundi sisse mahtusid veel šveitslane Thomas Turnler (+1,89), prantslane Leo Anguenot (+1,91) ja norralane Henrik Kristoffersen (+1,93).

Eestlane Tormis Laine läks rajale 28. sportlasena, aga tema aeg oli liidrist 4,92 sekundit aeglasem. Eestlane jäi pärast oma sõitu viimaseks lõpetajaks ehk 25. kohale, aga konkurendid tõukasid ta lõpuks 32. kohale. Finišisse jõudis 73 meest.

"Ei ole midagi öelda. See, mis ma suuskadel teen on suhteliselt kohutav. Nii kauge sellest, milleks ma võimeline olen," ütles Laine pärast esimest läbimist ERR-ile. "Sõidu ajal ei olnud täiesti kohutav, aga nagu [reedel] ütlesin, tunnetus ja intuitsioon on nii kadunud. Lisaks suusavaliku ilmselt ei läinud ka väga hästi, rada oli kõvasti agressiivsem, kui oleks arvanud ja hommikul oli. Kandid olid liiga teravad, mis ka siin selle lamedama mäe peal palju aega maksab."

Koht 30 hulgas, eriti viimaste seas, oleks tähendanud eestlasele teisel läbimisel üht esimestest stardikohtadest. 32. koht tähendab aga, et Laine saab sõita pärast esimest 30 meest ehk halvemates tingimustes. "Pean oma varjust üle hüppama, kui tahan siin midagi teha, millega enam-vähem rahul oleks," ütles ta.

Enne esimest sõitu:

25-aastane Laine osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ja ütles ERR-ile, et Stelvio suusakeskuse nõlv on suurslaalomi jaoks pigem lihtsamas kategoorias. Eestlase eesmärk on laupäeval lihtsalt kiiresti suusatada.

"Ma ei ole nüüd kaks kuud korralikult seda tunnet saanud, et ma oleksin tõesti kiire ja liiguksin enda piiride peal. See on lihtsalt teistsugune tunne, mis mul on viimased kaks kuud olnud. Tahaks seda tunnet taga ajada, et ma tunnen, et ma olen kiire. Et ma võtan riske, et ma annan endast kõik," ütles Laine.

Laine on varasemalt olümpial saanud kirja ühe tulemuse, kui sai 2018. aastal PyeongChangis suurslaalomis 40. koha.

Tänavu on MK-sarja suurslaalomites kõige paremat minekut näidanud ei keegi muu kui austerlane Marco Odermatt, kes on teeninud kolm etapivõitu. Lucas Pinheiro Braathen pole ühtegi suurslaalomit võitnud, aga on saanud viimasel kolmel etapil teise koha. Odermatt võidutses ka neli aastat tagasi Pekingis, laupäeval on võistlustules ka toona hõbeda saanud sloveen Žan Kranjec.