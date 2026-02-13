X!

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

Korvpall
Chris Paul
Chris Paul Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

21 hooaega korvpalliliigas NBA mänginud kahekordne olümpiavõitja Chris Paul teatas reedel, et lõpetab 40-aastaselt mängijakarjääri.

Paul pidi ketsid varna riputama käimasoleva hooaja järel, aga Los Angeles Clippers vahetas ta eelmisel nädalal Toronto Raptorsisse. Kanada meeskonnal ei olnud plaani legendaarset mängujuhti võistkonna juures hoida ning lasi ta reedel vabaagendiks, pärast seda teatas Paul sotsiaalmeedias, et lõpetab karjääri.

"Seda sõnumit kirjutades on päris raske öelda, mida tunnen, aga peamiselt rõõmu ja tänulikkust," alustas Paul Instagramis. "Kuigi peatükk NBA mängijana on lõppenud, jääb korvpall alati minu ellu. Olen NBA-s olnud üle poole oma elust. See on olnud uskumatu õnnistus, mis tuli ka suure hulga vastutusega. On hea tunda, et mängisin seda mängu aupaklikkusega," lisas ta.

Paul on üks seitsmest mängijast NBA ajaloos, kelle karjäär kestis vähemalt 21 hooaega. Kahekordse olümpiavõitjana on ta 2008. aasta "Redeem Team'i" liikmena juba korvpalli Kuulsuste hallis.

Paul valiti karjääri jooksul neljal korral liiga sümboolsesse esiviisikusse, 2005. aastal oli ta aasta parim uustulnuk, mängis 12 korral tähtede mängul ning oli viiel korral hooaja edukaim söötja ja kuuel korral edukaim vaheltlõigete sooritaja. 23 058 punktiga on ta kõigi aegade skooritabelis 36. kohal, 12 552 resultatiivse sööduga aga John Stocktoni järel teine.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

21:03

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

12.02

Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

12.02

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

11.02

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

11.02

Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

10.02

Rusikahoope jaganud Pistonsi ja Hornetsi mängijad saadeti väljakult minema

08.02

Viimsi üllatas Bakeri võimsa mängu toel Ventspilsi

08.02

Resultatiivsete eestlaste duellis jäi peale Suurorg ja Sopot

08.02

North Carolina alistas Duke'i lõpusireenil, Veesaarelt jälle kaksikduubel

07.02

Tartu Ülikool ja Kalev/Cramo said võidulisa

07.02

Detroit Pistons pani New York Knicksi edujadale punkti

06.02

Saal tabas kümnest viskest üheksa, aga Keila ei saanud VEF-ile vastu

06.02

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

06.02

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

06.02

Lakers lõpetas 76ersi võiduseeria, aga Doncic lahkus longates

videod

sport.err.ee uudised

22:46

ETV spordisaade, 13. veebruar

22:41

Laine suurslaalomi eel: tahan lihtsalt võimalikult kiiresti suusatada

22:32

Parras: USA ja Kanada hokistaaride tase on justkui teiselt planeedilt

21:57

Lapseootel Erika Kirpu valutab epeenaiskonna segase seisu pärast südant

21:47

Võimsalt alustanud Selevko jäi siis hätta: olin teises pooles väga väsinud

21:27

VAATA OTSE | Selevko andis vabakavaga punkte ära, kes võidab OM-kulla? Uuendatud

21:15

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta Uuendatud

21:03

Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

20:29

Eesti tennisemeeskonda ootab taas ees pikk lend

19:49

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

19:19

Tšehhi teismeline võitis pika distantsi, pronksi sai 40-aastane Bergsma

18:33

Hollas ja Remmelg suurendavad Vesiku rolli ja astuvad karjääris sammu edasi

17:36

Zahkna: üldplaanis meil liiga hea seis ei ole

16:58

Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

19:49

Eesti olümpiaajalugu teinud Zunte langes teises sõidus ühe koha Uuendatud

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

15:32

Kläbo võttis kolmanda kulla, Alev 28. Uuendatud

21:27

VAATA OTSE | Selevko andis vabakavaga punkte ära, kes võidab OM-kulla? Uuendatud

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

13:03

EOK mõistis Ukraina skeletonisõitja diskvalifitseerimise hukka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo