Klubita jäänud korvpallilegend Chris Paul lõpetas karjääri

Paul pidi ketsid varna riputama käimasoleva hooaja järel, aga Los Angeles Clippers vahetas ta eelmisel nädalal Toronto Raptorsisse. Kanada meeskonnal ei olnud plaani legendaarset mängujuhti võistkonna juures hoida ning lasi ta reedel vabaagendiks, pärast seda teatas Paul sotsiaalmeedias, et lõpetab karjääri.

"Seda sõnumit kirjutades on päris raske öelda, mida tunnen, aga peamiselt rõõmu ja tänulikkust," alustas Paul Instagramis. "Kuigi peatükk NBA mängijana on lõppenud, jääb korvpall alati minu ellu. Olen NBA-s olnud üle poole oma elust. See on olnud uskumatu õnnistus, mis tuli ka suure hulga vastutusega. On hea tunda, et mängisin seda mängu aupaklikkusega," lisas ta.

Paul on üks seitsmest mängijast NBA ajaloos, kelle karjäär kestis vähemalt 21 hooaega. Kahekordse olümpiavõitjana on ta 2008. aasta "Redeem Team'i" liikmena juba korvpalli Kuulsuste hallis.

Paul valiti karjääri jooksul neljal korral liiga sümboolsesse esiviisikusse, 2005. aastal oli ta aasta parim uustulnuk, mängis 12 korral tähtede mängul ning oli viiel korral hooaja edukaim söötja ja kuuel korral edukaim vaheltlõigete sooritaja. 23 058 punktiga on ta kõigi aegade skooritabelis 36. kohal, 12 552 resultatiivse sööduga aga John Stocktoni järel teine.