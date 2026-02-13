Hollas ja Remmelg suurendavad Vesiku rolli ja astuvad karjääris sammu edasi

Möödunud hooaeg oli Eesti esipaarile igati edukas, kui MK-etappidelt võideti kaks kulda, lisaks mängiti esmakordselt Euroopa meistrivõistlustel ja pääseti mitmel korral ka Elite 16 etappide põhiturniirile ning näidati sealgi korralikke esitusi. Ilusa hooaja tulemusel esitas Eesti Olümpiakomitee meie esipaari ka aasta sportlase valimisel võistkondade arvestuses rahvahääletusele, kirjutab võrkpalliliit.

Juba märtsi alguses startiva tänavuse hooaja eel on Hollas ja Remmelg teinud mitu muudatust. Neist tähtsaim on treener Rivo Vesiku rolli suurenemine, nimelt hakkab Vesik sel hooajal eestlannadega turniiridel kaasas käima ja saab nii rohkem nende abistamisele keskenduda. Varasemalt reisis Vesik MK-sarjas enamasti enda juhendatavate šveitslannadega ning abistas Eesti duot selle kõrvalt.

"Nüüd on ka rannavolles lubatud treeneril mängijaid väljaku ääres juhendada ja see on üks põhjus, miks selle muutuse tegime. Võimalikuks sai see käik aga tänu eratoetajate ja EOK suuremale toetusele," sõnas treener Vesik. "See on meie jaoks uus olukord ja ootame põnevusega, kuidas asi toimib," ütlesid mängijad.

Eelmise hooaja lõpus toimus Remmelga sõnul mõlemal mängijal suur muutus mõtlemises. "See vabadus, kuidas mängida ja mitte üleliia muretseda ja arusaam, et kaotamine on ka osa spordist, sest suure osa mängudest sa ju kaotad. Suutsime võtta asju kergemalt ja selle pealt oli väljakul vähem stressi ning pea rohkem lahti. Ja ensekindlus sinna veel taha. Et kaotusemõtetest lahti lasta ja lihtsalt mängida, see oli suur võti, mille me üles leidsime, loodan, et jäädavalt," vaatas Remmelg tagasi.

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Möödunud aasta suurimateks saavutusteks peavad nad MK-etapi võitu Hiinas, samuti EM-i ja hooaja lõppu. "See oli meie esimene kuld ja esimene kord Hiinas võistelda, mis oli hästi erinev varasematest võistlustest. Samamoodi oli oluline esimene osalemine EM-il ja muidugi edukas Hamburgi Elite 16 turniir ning hooaja viimased MK-etapid Nuvalis ja Cape Townis," sõnas Hollas ja Remmelg lisas: "Nende puhul ei olegi just tulemus nii oluline, vaid just see, kuidas me mingites olukordades üheskoos töötasime, kuidas tiimitunne oli, missugustest olukordadest välja tulime. Kindlasti jäävad meelde ka Vabaduse väljakul toimunud Eesti meistrivõistlused, mis olid väga ägedad."

Kui möödunud hooajal mängiti palju Futures taseme etappe, siis tänavu plaanitakse esialgse plaani järgi kaasa teha vaid Challenge ja võimalusel ka Elite 16 taseme etappidel. "Sellel aastal on siis esimest korda nii, kus mängime rohkem Challenge'id ja sihime Elite'i, loodan, et Futures taset enam mängima ei pea. Hooaja algus on selge ja lühemad eesmärgid on samuti selged – tahame saada korralikke mänge ja tulemusi ning sealt liikuda kõige tugevama taseme ehk Elite 16 poole edasi. Hooaja lõpp on hetkel veel lahtisem, kuna FIVB (maailma võrkpalliliit-toim) plaanib jälle süsteemi muutust ja mis sealt tuleb, seda ei tea keegi," kommenteeris treener Vesik.

"Samuti algab novembris olümpiamängude punktide kogumine, ehk siis ilmselt kuskil juulis-augustis tuleb korraks hoog maha võtta," lisas juhendaja.

Remmelg tõdeb, et kui peaks maailma edetabelipunktidega hätta jääma, tehakse jooksvalt muudatusi. "Eks kõik sõltub punktidest, kui saame oma asjadega hakkama, siis võiks asjad plaanipäraselt minna. Aga kui jääme väga kinni, eks siis tuleb Futures turniirid taas appi võtta. Hetkel on punktiseis positiivne ja saame ka näiteks esimesel etapil Indias kohe põhiturniirile. See omakorda lubab meil ka reise varasemalt planeerida ja nii on palju parem asju ajada."

Hollase ja Remmelga hooaeg algab juba õige pea, kui esimene turniir mängitakse Indias märtsi alguses. Enne seda peetakse treeninglaager Tenerifel. Eestlannad loodavad taas pääseda ka EM-ile ja Eesti kalendri osas vaadatakse jooksvalt, kuidas sellega klapib. "Ja euroopakatele tahaks siis ikkagi mängima minna, arvan, et meie tase on selline, et saame seal kõigiga mängida," lisas Remmelg.

Hollase ja Remmelga taustatiimiga taasliitub sellest hooajast ka Karl Jaani, lisaks kuulub treenerite sekka jätkuvalt ka Laos Lukas. Duo üldfüüsilise ettevalmistuse treener on Marjaana Raudmäe, psühholoog Kristel Päll ja toitumisnõustaja Teele Tiidt.