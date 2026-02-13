Rootsis juhib Evans, Solberg käis kraavis

Neljapäeval ralli avakatse võitnud Oliver Solberg (Toyota) kaotas liidrikoha kohe reede avakatsel, kui tegi poolspinni ja suretas masina välja. Kolmandal kiiruskatsel sõitis aga koguni kaks korda teelt välja ja pääses mõlemal korral küll jätkama.

Kokkuvõttes hoiab Solberg aga nelja kiiruskatse järel viiendat kohta, kaotades Evansile 36,3 sekundiga. Samas Hyundai piloot Esapekka Lappi jääb temast vaid 1,4 sekundi kaugusele. "Sõitsin teelt välja," tõdes koduradadel kihutaja. "Oli palju lund, tagaosa jäi kinni ja läksin välja. Kraavis lõhkes ka rehv. Ei läinud hästi."

Nelja katse järel kaotab Solbergile vaid kümnendikuga Adrien Fourmaux (Hyundai). Seitsmes on eksmaailmameister Thierry Neuville (Hyundai; +1.37,4).

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Romet Jürgenson (Ford) hoiab WRC2 arvestuses üheksandat kohta. Eestlane oli kolmel katsel seitsmes, aga peatus kolmandal katsel ja kaotas oma klassi parematele üle poole minuti.