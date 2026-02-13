X!

Rootsis juhib Evans, Solberg käis kraavis

Autoralli MM-sarja hooaja teisel etapil Rootsis hoiab nelja kiiruskatse järel liidrikohta Elfyn Evans (Toyota), kellele järgnevad Takamoto Katsuta (Toyota; +14,5) ja Sami Pajari (+23,3).

Neljapäeval ralli avakatse võitnud Oliver Solberg (Toyota) kaotas liidrikoha kohe reede avakatsel, kui tegi poolspinni ja suretas masina välja. Kolmandal kiiruskatsel sõitis aga koguni kaks korda teelt välja ja pääses mõlemal korral küll jätkama.

Kokkuvõttes hoiab Solberg aga nelja kiiruskatse järel viiendat kohta, kaotades Evansile 36,3 sekundiga. Samas Hyundai piloot Esapekka Lappi jääb temast vaid 1,4 sekundi kaugusele. "Sõitsin teelt välja," tõdes koduradadel kihutaja. "Oli palju lund, tagaosa jäi kinni ja läksin välja. Kraavis lõhkes ka rehv. Ei läinud hästi."

Nelja katse järel kaotab Solbergile vaid kümnendikuga Adrien Fourmaux (Hyundai). Seitsmes on eksmaailmameister Thierry Neuville (Hyundai; +1.37,4).

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Romet Jürgenson (Ford) hoiab WRC2 arvestuses üheksandat kohta. Eestlane oli kolmel katsel seitsmes, aga peatus kolmandal katsel ja kaotas oma klassi parematele üle poole minuti.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

