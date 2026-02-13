X!

Rootsi MM-rallil tõusis päeva lõpuks liidriks Katsuta

Autoralli
Takamoto Katsuta
Takamoto Katsuta Autor/allikas: SCANPIX/IPA Sport/ABACA
Autoralli

Autoralli MM-sarja hooaja teisel etapil Rootsis hoiab reedese võistluspäeva järel liidrikohta Takamoto Katsuta (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslaseid Elfyn Evansit ja Sami Pajarit. Romet Jürgenson (Ford) on WRC2 klassis kuuendal kohal.

Neljapäeval ralli avakatse võitnud Oliver Solberg (Toyota) kaotas liidrikoha kohe reede avakatsel, kui tegi poolspinni ja suretas masina välja. Kolmandal kiiruskatsel sõitis ta aga koguni kaks korda teelt välja ja pääses mõlemal korral jätkama.

"Sõitsin teelt välja," tõdes koduradadel kihutaja. "Oli palju lund, tagaosa jäi kinni ja läksin välja. Kraavis lõhkes ka rehv. Ei läinud hästi."

Lõunapausile Elfyn Evansi järel teisena läinud Takamoto Katsuta võitis pärastlõunal kaks esimest katset ja kerkis waleslasest 2,5 sekundi kaugusele, päeva eelviimase katsega haaras jaapanlane juba esikoha ning läheb laupäevale vastu liidrina.

Evans kaotab Katsutale reedese võistluspäeva järel 2,8 sekundiga, kolmandal kohal olev Sami Pajari jääb Katsutast maha 22,2 sekundiga. Neile järgnevad Hyundai sõitjad Esapekka Lappi (+45,9) ja Adrien Fourmaux (+50,3).

Romet Jürgenson (Ford) jagas WRC2 klassis kuuendal katsel Teemu Sunineniga (Toyota) katsevõitu, aga kaotas kolmandal kiiruskatsel peatuse tõttu oma klassi parimatele üle poole minuti ja lõpetas päeva kuuendal kohal. Kaotust oma klassi liidrile Roope Korhonenile (Toyota) on kogunenud 1.21,6, samas on tema ees olev Taylor Gill vaid 1,1 sekundi kaugusel.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

