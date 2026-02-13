X!

VAATA OTSE | Selevko andis vabakavaga punkte ära, kes võidab OM-kulla?

Täna kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängudel, kus on kavas iluuisutamise meeste üksiksõidu vabakava. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, reporter on Maarja Värv.

Teise grupi esimese mehena jääl käinud Selevko alustas väga tugevalt, kui sooritas neljase toe loop'i ja kolmese toe loop'i kaskaadi ning lisas sellele veel ühe õnnestunud neljase toe loop'i.

Edasine kava läks Selevko jaoks aga raskeks, ükski piruett maksimumtasemele ei küündinud ja nii teenis ta oma vabakava eest kokku 154,80 punkti, mis jääb tema isiklikule rekordile alla enam kui 12 punktiga.

Oma teistel olümpiamängudel teenis Selevko kahe kava eest kokku 236,82 punkti, tema tippmark on 257,21 punkti.

Selevko vabakava:

Uudis täieneb.

Enne võistlust:

Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle 24 paremat iluuisutajat. Aleksandr Selevko teeb kaasa võistluse teises tugevusgrupis esimese sõitjana ehk üldjärjekorras seitsmenda sportlasena.

Lühikavas teenis Selevko 82,02 punkti, mis andis 18. koha. Võrreldes novembris Skate Canada võistlusel isiklikuks rekordi püstitamisel saadud tulemusega (91,28) oli see sooritus enam kui üheksa silma madalama skooriga.

Lühikava järel juhib võistlust ameeriklane Ilia Malinin (108,16 punkti). Üle saja punkti kogusid ka Yuma Kagiyama (Jaapan; 103,07) ja Adam Siao Him Fa (102,55).

Toimetaja: ERR Sport

