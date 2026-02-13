X!

TÄNA OTSE | Kes tuleb meesüksiksõidu olümpiavõitjaks?

Täna kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängudel, kus on kavas iluuisutamise meeste üksiksõidu vabakava. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, reporter on Maarja Värv.

Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle 24 paremat iluuisutajat. Aleksandr Selevko teeb kaasa võistluse teises tugevusgrupis esimese sõitjana ehk üldjärjekorras seitsmenda sportlasena.

Lühikavas teenis Selevko 82,02, mis andis 18. koha. Võrreldes novembris Skate Canada võistlusel isiklikuks rekordi püstitamisel saadud tulemusega (91,28) oli see sooritus enam kui üheksa silma madalama skooriga.

Lühikava järel juhib võistlust ameeriklane Ilia Malinin (108,16 punkti). Üle saja punkti kogusid ka Yuma Kagiyama (Jaapan; 103,07) ja Adam Siao Him Fa (102,55).

