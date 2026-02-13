TÄNA OTSE | Kes tuleb meesüksiksõidu olümpiavõitjaks?

Täna kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpiamängudel, kus on kavas iluuisutamise meeste üksiksõidu vabakava. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, reporter on Maarja Värv.