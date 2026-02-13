X!

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte teeb Eesti olümpiaajalugu

Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia naiste skeletoni esimeselt sõidult. Kell 18.45 algab ülekanne teiselt sõidult. Kommenteerivad Emma Triin Seer ja Marek Seer.

Naiste skeletonis teeb kaasa 25 sportlast, teiste all stardib numbriga 23 ka Eesti esindaja Darta Zunte. Sellega teeb ta Eesti olümpiaajalugu, sest varem pole ükski Eesti skeletonisõitja viie rõnga all startinud.

Esimese Eesti skeletonisõitjana olümpiamängudel osalev Zunte on saanud treeningutel korra 19. koha, kolm korda 20. koha ja kahel kolmapäevasel treeningul oli ta 21.

Oma seni parima aja 59,03 sõitis Zunte välja kolmapäeva esimesel treeningul, kuid seejuures kaotus parimale oli suurim ehk 1,93 sekundit.

Esimesed kaks võistlussõitu toimuvad reedel, 13. veebruaril. Kaks järgmist laupäeval, misjärel selguvad ka medalivõitjad.

Toimetaja: ERR Sport

