TÄNA OTSE | Laskesuusaprogramm jätkub meeste sprindiga

Täna kell 14.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia laskesuusatamise meeste 10 km sprindilt. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

Kokku läheb rajale 90 laskesuusatajat, nende seas ka eestlased Jakob Kulbin (number 2), Mark-Markos Kehva (69), Rene Zahkna (73) ja Kristo Siimer (81).

Favoriitide hulka kuuluvad kindlasti tavadistantsi paremad ehk olümpiavõitja Johann-Olav Botn (58), samuti teiseks tulnud Eric Perrot (48) ja pronksi saanud Sturla Holm Lägreid (56).

Kindlasti tasuks tähele panna, kuidas kodupubliku toetusel liigub MK-sarja üldliider Tommaso Giacomel (62), samuti rootslased Sebastian Samuelsson (44) ja Martin Ponsiluoma (50).

Norra koondis paneb Botni ja Lägreidi kõrval välja ka Johannes Dale-Skjevdali (64) ja Vetle Sjaastad Christianseni (60), prantslased aga Perrot' kõrval ka näiteks Quentin Fillon Maillet' (40) ja Emilien Jacquelini (42).

MK-sarjas on sel hooajal peetud viis sprinti: kaks korda on võitnud Giacomel, korra Botn, Christiansen ja viimati jaanuari keskpaigas Ruhpoldingis Samuelsson.

Toimetaja: ERR Sport

