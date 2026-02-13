X!

VAATA OTSE | Olümpiaturniir pakub hokisõpradele maiuspala Soome - Rootsi

Täna kell 13.05 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia meeste jäähokiturniiri kohtumiselt Soome - Rootsi. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Rauno Parras.

Soome ja Rootsi vastasseis on rahvuskoondiste jäähokis üks legendaarsemaid ja sportliku tulemuse kõrva on alati mängus ka midagi muud. Reedel peetavale kohtumisele tullakse erinevalt positsioonilt, sest Soome kaotas B-grupi avamängu Slovakkiale 1:4, aga Rootsi võitis Itaaliat 5:2.

Soome jäähokikoondis osaleb Milano Cortina turniiril tiitlikaitsjana, kuna nelja aasta eest Pekingis õnnestus teenida ajaloo esimene olümpiakuld. Rootsi võitis aga eelmise Itaalias peetud olümpia ehk 2006. aastal Torinos.

Favoriidina tuleb seekord jääle Rootsi koondis, kes on võitnud viimased omavahelised mängud, sealjuures ka mulluse maailmameistrivõistluste kohtumise. Olümpiaturniiril on jääl aga valdavalt NHL-i hokimehed ja vanad tulemused ei maksa kindlasti suurt midagi.

Toimetaja: ERR Sport

