VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossis?

Kvalifikatsioonis sõitis Teder esimesel laskumisel aja 1.18,10, mis andis 27. koha ja asetust 20 hulka ei andnud. See tähendas, et tuli teha ka teine sõit, mis lõppes ajaga 1.18,47 ja oli tosina sportlase konkurentsis paremuselt kümnes. Seega sai Teder põhivõistluseks 30. asetuse.

Eelvõistluse kolm paremat olid Eva Adamczykova (Tšehhi; 1.12,29), Lea Casta (Prantsusmaa; 1.12,79) ja Noemie Wiedmer (Šveits; 1.13,12).

Enne võistlust

Kõigepealt on kavas esimene ajasõit, kus osaleb 32 lumelaudurit, kellest 20 paremat saavad kaheksandikfinaaliks asetuse. Ülejäänud seltskond osaleb teises sõidus, kus jätkatakse asetuste jagamisega 21. kohalt edasi.

Kell 14.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet lõppvõistluselt, kuhu pääsevad kõik lumelaudurid.

Teiste seas teeb olümpiamängudel kaasa ka Eesti lumelauakrossisõitja Mai Brit Teder, kes on saanud Livignosse rajatud lumelauakrossi olümpiarajal teha 11 treeningsõitu ja on vinge rajaga kohanenud.

"Mulle isiklikult rada väga meeldib. Eks ta alguses oli natuke keerulisem, aga oleme nii mitu sõitu siin teinud, et see on lihtsamaks läinud. Nüüd on päris lahe mitmekesi sõita trennis," ütles ta ERR-ile.

18-aastane lumelauasportlane rääkis, et start on tavapärasest keerulisem. "Start on tehnilisem, pole nii suurt ja vägevat starti sõitnud. MK start on natuke kergem olnud, aga lahe!" lisas ta.

"Kodus olen harjutanud starti, oleme Tehvandile ehitanud stardisektori. Aga see oli paar aastat tagasi, nüüd seda treenimist väga teha ei saagi. Tulebki võistelda, erinevaid radu sõita ja sealt see kogemus tuleb."