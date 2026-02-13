VAATA OTSE | Kuidas läheb Mai Brit Tederil lumelauakrossi eelsõit?

Täna kell 11.00 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina olümpia naiste lumelauakrossi eelsõitudest. Kommenteerivad Priidik Vesi ja Ivar Kruusenberg, reporter on Debora Saarnak.

Kõigepealt on kavas esimene ajasõit, kus osaleb 32 lumelaudurit, kellest 20 paremat saavad kaheksandikfinaaliks asetuse. Ülejäänud seltskond osaleb teises sõidus, kus jätkatakse asetuste jagamisega 21. kohalt edasi.

Kell 14.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet lõppvõistluselt, kuhu pääsevad kõik lumelaudurid.

Teiste seas teeb olümpiamängudel kaasa ka Eesti lumelauakrossisõitja Mai Brit Teder, kes on saanud Livignosse rajatud lumelauakrossi olümpiarajal teha 11 treeningsõitu ja on vinge rajaga kohanenud.

"Mulle isiklikult rada väga meeldib. Eks ta alguses oli natuke keerulisem, aga oleme nii mitu sõitu siin teinud, et see on lihtsamaks läinud. Nüüd on päris lahe mitmekesi sõita trennis," ütles ta ERR-ile.

18-aastane lumelauasportlane rääkis, et start on tavapärasest keerulisem. "Start on tehnilisem, pole nii suurt ja vägevat starti sõitnud. MK start on natuke kergem olnud, aga lahe!" lisas ta.

"Kodus olen harjutanud starti, oleme Tehvandile ehitanud stardisektori. Aga see oli paar aastat tagasi, nüüd seda treenimist väga teha ei saagi. Tulebki võistelda, erinevaid radu sõita ja sealt see kogemus tuleb."