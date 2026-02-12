Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

Servitis sõitis kolmapäeval külla Viljandi HC-le. Kohtumine algas võrdselt, kuid esimese poolaja lõpus suutis Serviti ohjad haarata ning Jürgen Rooba järjekordse realiseeritud karistusviske järel võeti perioodi lõpus 18:14 eduseis. Teisel poolajal Serviti suurendas oma edu ja lõpuks kaheksa väravat kirja saanud Rooba esituse toel kindlustati järjekordsed kaks punkti tabelisse seisuga 33:25.

"Mängurütmi kätte saamine võttis natukene aega," ütles Serviti eest kuus väravat kirja saanud Mathias Rebane. "Nii nagu viimastel aegadel kombeks, läks teisel poolajal aga kõik lihtsamaks. Võib vist nii kokku võtta, et realiseerimisega on vaja veel vaeva näha, aga samas saime hea proovikivi nädalavahetusel ees ootavateks Balti liiga kohtumisteks."

"Tahaks ise loomulikult platsi peal juba tagasi olla," kommenteeris kohtumist pärast pikka vigastuspausi Viljandi HC pingile naasnud koondislane Aleksander Pertelson, kes veel kolmapäeval platsile siiski ei jooksnud. "Platsil toimuva kohta tuleb öelda, et saab paremini. Kaitses jäime pehmeks ning rünnakul ei suutnud oma võimalusi realiseerida."

Sarnaselt Serviti ja Viljandi vahelisele mängule algas ka HC Viimsi/Alexela ja Mistra vaheline mäng tasavägiselt ning 14. minutil olid tablool viiginumbrid 6:6. Seejärel hakkas külalismeeskond Mistra vaikselt edu kasvatama ning Patrick Padjuse ja Serhii Orlovskyi tabamuste toel haarati poolajaks 14:10 edu.

Teisel poolajal jätkas Mistra sealt, kus avapoolajal pooleli jäi ning perioodi keskpaigaks viskas Markus Arik nad juba 24:15 ette. Padjuse kuue värava ning Orlovskyi viie tabamuse toel võtsid külalised lõpuks 31:23 võidu. Viimsi resultatiivseimad olid Jasper Arnover ja Otto Karl Kont kuue tabamusega.

Serviti, Viljandi ja Mistra jätkavad mänge juba tuleval nädalavahetusel, kui Balti liigas võõrustatakse Leedu klubisid. Teised Eesti meeskonnad ootavad järgmist kolmapäeva, kui kodupubliku ees võetakse vastu eelpool mainitud Balti liigas osalevad meeskonnad.

Tabeliseis: 1. Serviti (29 punkti), 2. Mistra (21), 3. Viljandi (15), 4. Kehra (14), 5. Tapa (9), 6. Viimsi (2).