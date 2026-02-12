Kullamäe klubi lõpetas EuroCupi põhiturniiri positiivsel noodil

Kullamäe oli eriti täpne kolmepunktijoone tagant, tabades seitsmest kaugviskest viis. Tema arvele kogunes lõpuks 18 punkti, lisaks võttis kolm lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu.

Võitjate resultatiivseim oli 20 punkti toonud Jamel Morris. Lauavõitluses hiilgas kanadalasest tsenter Fardaws Aimaq, kes sai 14 lauapalli kõrval kirja ka 14 punkti.

Põhiturniiri 18 mängust viis võitnud Lietkabelis sai B-grupis kümne meeskonna konkurentsis üheksanda koha. Sellest grupist pääsesid otse veerandfinaali Besiktas (Türgi) ja JL Bourg (Prantsusmaa) ning A-grupist Jeruusalemmi Hapoel (Iisrael) ja Bahçesehir (Türgi).