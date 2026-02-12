X!

TalTech pääses Põhja-Euroopa korvpalliliigas 16 parema sekka

Korvpall
TalTech/Alexela.
TalTech/Alexela. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela lõpetas Põhja-Euroopa korvpalliliiga (ENBL) põhiturniiri võiduga ja tagas edasipääsu kaheksandikfinaali, kus minnakse vastamisi Kreeka klubiga.

TalTech alistas kolmapäeval võõrsil Bristol Flyersi 76:70 (16:18, 18:21, 22:19, 20:12). Eesti klubi oli esimesed kolm veerandaega pigem tagaajaja rollis, kuid tegi neljandal veerandil 9:2 spurdi, mille abil kallutas lõpptulemuse enda kasuks.

Võitjate parimana viskas Oliver Metsalu 22 punkti, lisaks hankis 11 lauapalli ja jagas kolm korvisöötu. Tormi Niits tõi hea visketabavuse juures 14 punkti ning Taavi Jurkatamm ja Oliver Suurorg panustasid mõlemad 11 silma.

TalTech kogus põhiturniiri jooksul neli võitu ja neli kaotust ning lõpetas 15. kohal. Ühe mängu võitnud Keila Coolbet sai 23. koha. Põhiturniiri parimad olid seitse võitu ja ühe kaotuse kirja saanud Mitteldeutscher (Saksamaa), Iraklis (Kreeka) ja Voluntari (Rumeenia). TalTechi vastaseks veerandfinaalis on Iraklis.

Toimetaja: Henrik Laever

