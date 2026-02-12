X!

VAATA OTSE | Itaallased ootavad Goggialt kuldmedalit

Täna kell 12.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpialt, kus selguvad medalivõitjad mäesuusatamise naiste ülisuurslaalomis. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Käimasoleval hooajal on MK-sarjas toimunud neli ülisuurslaalomit ning praeguseks hoiab selles distsipliinis esikohta Sofia Goggia, kes võitis Val D'Iseres ja mahtus pjedestaalile ka St. Moritzis ja Crans-Montanas. 33-aastane itaallanna avas kodusel olümpial medaliarve kiirlaskumises, kus saavutas ameeriklanna Breezy Johnsoni ja sakslanna Emma Aicheri järel kolmanda koha.

Goggia kõrval kuuluvad kullasoosikute sekka ka Johnson ja Aicher, lisaks uusmeremaalanna Alice Robinson ja šveitslanna Malore Blanc. Medalimängu võib sekkuda ka Goggia koondisekaaslane Federica Brignone.

Valitsev olümpiavõitja šveitslanna Lara-Gut Behrami pidi olümpiamängud vigastuse tõttu vahele jätma, kuid tema järel Pekingis hõbemedalile tulnud austerlanna Mirjam Puchner on täna stardis.

