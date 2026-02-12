Slovakkia alistas avamängus valitseva olümpiavõitja Soome

Milano Cortina taliolümpial algas kolmapäeval meeste jäähokiturniir ning esimesed võidud teenisid Slovakkia ja Rootsi.

Neli aastat tagasi Pekingi olümpial poolfinaali jõudnud, kuid siis Soome paremust tunnistama pidanud Slovakkia võttis kolmapäeval revanši, alistades valitseva olümpiavõitja 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Turniiri avavärava viskas Montreal Canadiensis leiba teeniv 21-aastane Juraj Slafkovsky, kes oli täpne esimese perioodi 8. minutil. Eeli Tolvanen viigistas teise perioodi alguses seisu 1:1-le, kuid kohtumise lõpp kuulus kindlalt slovakkidele, kui kümneminutilise perioodi jooksul said käe valgeks Dalibor Dvorsky, Slafkovsky ja Adam Ruzicka. Slovakkia väravas tegi suurepärase esituse Samuel Hlavaj, kes tõrjus 39 Soome pealeviset.

"Soovin, et saaksin igas mängus kaks väravat visata. Täna olin õigel ajal õiges kohas ja viskasin litrid väravasse," sõnas Slafkovsky, kes oli Pekingi mängudel 17-aastasena turniiri kõige väärtuslikum mängija. "Saime tohutult enesekindlust juurde, aga peame nüüd puhkama ja reedel uuesti võitma," lisas ta.

Slovakkia järgmine vastane Itaalia andis kolmapäeval Rootsile kõva lahingu, kuid pidi lõpuks tunnistama vastase 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) paremust. Võitjate poolel said värava kirja Gustav Forsling, Victor Hedman, Gabriel Landeskog, William Nylander ja Mika Zibanejad. Viiest väravast kolmele tegi eeltöö Rasmus Dahlin.

Neljapäeval lähevad A-alagrupis omavahel vastamisi Šveits - Prantsusmaa ja Tšehhi - Kanada ning C-alagrupis kohtuvad Läti - USA ja Saksamaa - Taani.