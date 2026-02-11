Lägreid vabandas kummalise avalduse pärast

Lägreid tunnistas kohe pärast võistlust intervjuus Norra ringhäälingule (NKR), et oli truudusetu oma tüdruksõbrale. "Mul on keegi, kellega ma tahtsin seda võitu jagada ja ta täna ilmselt võistlust ei vaata. Kuus kuud tagasi kohtasin oma elu armastust, maailma kõige lahkemat inimest. Kolm kuud tagasi tegin ränga vea ja petsin teda. Rääkisin talle sellest nädal tagasi. See on olnud minu elu halvim nädal," lausus norralane pisarsilmi.

"Tõenäoliselt vaatavad paljud mind nüüd teistmoodi, aga minul on silmad ainult tema jaoks. Ma ei tea, mida ma selle väljaütlemisega soovin saavutada, kuid sport on minu jaoks olnud viimastel nädalatel teisejärguline. Soovin, et saaksin praegust hetke temaga jagada," lisas Lägreid.

Erinevad Norra talispordilegendid olid Lägreidi avalduses pettunud. "Ma ei ole midagi sellist varem näinud. See on täiesti vale aeg ja koht sellise teema arutamiseks," ütles endine murdmaasuusataja Therese Johaug.

Lägreidi endine tiimikaaslane Johannes Thingnes Bö lisas, et Lägreid ongi selline sportlane, kes ei oska oma emotsioone kontrollida. "Sturla on emotsionaalne inimene. Ta püüab neid maha suruda, keskenduda ja olla professionaalne. Aga mõnikord pääsevad emotsioonid temast välja. Ta ei suuda neid varjata. Ma arvan, et täna need lihtsalt purskasid välja. Ma ei tea, kuidas ta hiljem ise sellesse olukorda suhtub," sõnas Bö.

Lägreidi praeguse tiimikaaslase Johannes Dale-Skjevdali arvates peaks iga sportlane saama öelda seda, mida soovib. "Jah, mina olin tema looga kursis. Ma ei oska seda väga kommenteerida. Minu arvates on hea, et ta soovib sellest avalikult rääkida. Ja kui ta tahabki sellest rääkida, siis olgu nii. Minul endal on keeruline rohkem midagi lisada," märkis Dale-Skjevdal.

Norra väljaanne VG võttis Lägreidi endise tüdrukusõbraga kolmapäeval ühendust. "Mina ei soovinud sellist olukorda. Mul on väga valus. Oleme omavahel suhelnud ning ta teab, mida mina sellest kõigest arvan," ütles Lägreidi endine kallim.

Lägreid ise otsustas kolmapäeval pressiteate vahendusel vabandada. "Ma sügavalt kahetsen, et varjutasin oma looga Norra pidupäeva. Ma ei ole hetkel päris mina ise ega mõtle selgelt. Vabandan Johan-Olavi (Botn) ees, kes vääris kuldmedali võitmise eest kogu tähelepanu," kommenteeris ta.

Lägreid ja teised meeslaskesuusatajad on taliolümpial uuesti võistlustules reedel, kui toimub sprindisõit.