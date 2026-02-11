VAATA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

Täna kell 19.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliolümpiamängudelt, kus meeskiiruisutajad sõidavad 1000 meetrit. Võistlust kommenteerivad Helar Osila ja Tuuli Vaher, reporter on Maarja Värv.

Marten Liiv osaleb olümpiamängudel kolmandat korda ning alustab Milanos võistlemist oma meelisalal ehk 1000 meetri distantsil. Eelmise aasta novembris viis Liiv Eesti rekordi 1.06,73-ni.

1000 meetris stardib kokku 15 paari ning Liiv tuleb jääle viimasena koos poolaka Damian Zurekiga. Võistluse suursoosikuks on ameeriklane Jordan Stolz, kes on sel alal kahekordne maailmameister ja kõigi aegade kiireim mees (1.05,37).

Pekingi olümpial tuli kuldmedalile hollandlane Thomas Krol, Liiv sai seitsmenda koha.