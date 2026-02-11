X!

Drelli koduklubi võiduseeria lõppes Prantsusmaal

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Korvpall

Korvpalli Meistrite liigas pidi teisipäeval esimese kaotuse vastu võtma Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut.

Kõik üheksa senist kohtumist võitnud Joventut kaotas K-vahegrupi mängus võõrsil prantslaste Chalonile 77:85 (21:17, 19:23, 20:22, 17:23). Tasavägiselt kulgenud mängus vahetus liider kokku kümne korral ning Chalon tegi otsustava äramineku viimase veerandaja alguses, kui viskas kaheksa punkti järjest ja kasvatas vahe kümnepunktiliseks.

Drelli arvele jäi 17 minutiga 13 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2) ja neli lauapalli ning kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Ricky Rubio kogus Joventut parimana 15 punkti, lisaks jagas kaheksa korvisöötu. Chaloni särgis kerkis üleplatsimeheks 25 punkti toonud Jeremiah Hill.

Joventut jätkab K-vahegrupis liidrina, olles teeninud kolm võitu ja ühe kaotuse. Chalonil on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Teised tulemused:

Berliini Alba - Tofas 69:60
Holoni Hapoel - Vilniuse Rytas 98:106
Karditsas - Ateena AEK 62:90
Nymburk - Tenerife 55:69

Toimetaja: Henrik Laever

