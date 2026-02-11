Veesaar ja North Carolina kaotasid Miamis

Miami oli kogu kohtumise juhtrollis, kuid North Carolina suutis seisu tasavägisena hoida. Miami pääses lõplikult eest ära viimase kahe minutiga, kui visati 12 punkti külaliste kuue vastu.

33 mänguminutit teeninud Veesaare arvele kogunes 11 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 1/4), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja üks vaheltlõige. Lisaks sooritas eestlane neli isiklikku viga.

Jarin Stevenson viskas North Carolina parimana 13 punkti, võitjate poolel kerkis esile Malik Reneau 16 punkti ja 10 lauapalliga.

Kaotusega katkes North Carolina viie mängu pikkune võiduseeria. Kokku on võidetud 19 ja kaotatud viis mängu, ACC konverentsis on neil kirjas seitse võitu ja neli kaotust. Laupäeval võõrustab North Carolina kodusaalis Pittsburghi (9-16).