VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit

Milano Cortina taliolümpial selguvad täna mäesuusatamises medalistid meeste ülisuurslaalomis. ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 12.25. Kommenteerivad Helar Osila ja Laur Mägi.

Meeste ülisuurslaalomis kannab favoriidikoormat šveitslane Marco Odermatt, kes on tänavu MK-sarjas selles distsipliinis võitnud kuuest sõidust kaks ja tuli mullu maailmameistriks.

Odermatti üheks suureks konkurendiks on koondisekaaslane Franjo von Allmen, kes on Milano Cortina mängudel võitnud kaks kuldmedalit. Kodupublik elab kaasa olümpia eel vägevasse hoogu sattunud 24-aastasele Giovanni Franzonile ning kindlasti tahavad medalite jagamisel oma sõna sekka öelda ka tugevad austerlased Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky ja Raphael Haaser.

Nii 2018. aastal PyeongChangis kui ka 2022. aastal Pekingis tuli ülisuurslaalomis olümpiavõitjaks austerlane Matthias Mayer, kuid tema on tänaseks tippspordist taandunud. Puudu on ka Pekingi mängude pronksmedalist norralane Aleksander Aamodt Kilde, aga hõbemedalist ameeriklane Ryan Cochran-Siegle on stardinimekirjas olemas.

Toimetaja: ERR Sport

