Mihkels jäi Omaani velotuuri neljandal etapil esikümne ukse taha

Jalgrattasport
Madis Mihkels.
Madis Mihkels. Autor/allikas: Spordisarjad.ee/Kristjan Kivistik/Stuudio.eu
Jalgrattasportlane Madis Mihkels jätkas Omaani velotuuri (UCI 2.Pro), kui teenis neljandal etapil (Al Sawadi Beach - Sohar; 146,8 km) 11. koha.

Mihkels (EF Education - EasyPost) kuulus 74 ratturist koosnevasse peagruppi, milles ületas finišijoone 11. kohaga.

Etapivõidu sai norralane Erlend Blikra (Uno-X Mobility), kelle ajaks märgiti kolm tundi, üheksa minutit ja kaks sekundit. Esikolmikus lõpetasid veel prantslane Emmanuel Houcou (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ja colombialane Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates - XRG).

Liidrisärgis jätkab šveitslane Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), kelle edu itaallase Christian Scaroni (XDS Astana Team) ees on aga vaid neli sekundit ja norralane Martin Tjötta ees üheksa sekundit. Avaetapil seitsmenda koha saanud Mihkels jätkab üldarvestuses 94. kohal (+20.20).

Omaani velotuur lõppeb kolmapäeval 155,9-kilomeetrise etapiga, mis viib velotuuri Nizwa linnast Jebel Akhdari mäestikku.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

