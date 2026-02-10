TÄNA OTSE | Kurlingu olümpiavõitja selgitavad Rootsi ja USA segapaarid

Milano Cortina taliolümpiamängudel Eesti spordisõprade üheks oodatumaks alaks olnud kurlingu segapaaristurniiril kohtuvad teisipäevases finaalis Rootsi ja USA. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Kaidi Elmik.

Ameeriklased Cory Thiesse ja Korey Dropkin pakkusid esmaspäeval poolfinaalis üllatuse, kui alistasid kodupubliku ees võistelnud Pekingi olümpiavõitjad ja valitsevad maailmameistrid Stefania Constantini ja Amos Mosaneri itaallaste otsustava eksimuse järel 9:8.

Üllatasid ka rootslased, õde-vend Isabella Wrana – Rasmus Wrana, kes olid põhiturniiri vaid ühe kaotusega läbinud brittidest Jennifer Doddsist – Bruce Mouatist üle 9:3. Sealjuures teenisid Wranad kuuendas mänguvoorus lausa viis punkti.

Siiski pole tegemist nii-öelda metsast tulnud paaridega, sest Thiesse ja Dropkin on 2023. aasta maailmameistrid ning õde-vend krooniti maailmameistriks aasta hiljem, kui alistasid sealjuures finaalis Marie Kaldvee ja Harri Lille.

Eesti kurlingupaar pidi Milano Cortina olümpiaturniiril leppima kahe võidu ja seitsme kaotusega, mis andis neile kümnenda koha.